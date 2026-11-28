Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nove furti ai danni di attività commerciali del Valdarno, commessi tra settembre e ottobre con vetrine infrante e denaro sottratto dalle casse: per un 28enne è scattata la misura cautelare in carcere, ritenuto responsabile dei colpi.

Valdarno: le indagini sui colpi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari di San Giovanni Valdarno hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico del 28enne, accusato di aver agito in diverse zone del Valdarno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si spostava nell’area e prendeva di mira le attività commerciali: dopo aver infranto le vetrine, entrava nei negozi e prelevava gli incassi custoditi nei registratori di cassa. I colpi sono avvenuti tra la sera e la notte e, in un paio di occasioni, l’indagato avrebbe messo a segno più furti nella stessa giornata.

Il distributore di palline

In un altro episodio, non riuscendo a forzare la porta di un esercizio, l’uomo avrebbe danneggiato un distributore di palline per bambini collocato all’esterno del bar. L’obiettivo, secondo gli accertamenti, era prendere le monete contenute al suo interno.

La misura cautelare

La Procura di Arezzo ha chiesto la custodia cautelare in carcere sulla base degli elementi raccolti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale aretino ha accolto la richiesta e disposto la misura. Il 28enne si trova ora nella Casa circondariale di Sollicciano.