È di nove arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Foggia, dove sono stati colpiti presunti responsabili di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, ha riguardato soggetti già sottoposti a interrogatorio preventivo, nell’ambito di un’indagine che ha portato complessivamente a trentatré misure cautelari tra dicembre e aprile.

Operazione coordinata dalla Procura di Foggia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di nove indagati, di cui tre in carcere e sei agli arresti domiciliari. Questi soggetti sono ritenuti coinvolti, a vario titolo e in concorso, in una rete di traffico e spaccio di stupefacenti che operava nel territorio di Foggia. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio procedimento penale che, già lo scorso 15 dicembre, aveva visto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ventiquattro persone (di cui diciannove in carcere e cinque agli arresti domiciliari), indagate per gli stessi reati.

Un’indagine durata quasi un anno

L’attività investigativa si è sviluppata da maggio 2024 ad aprile 2025, permettendo di ricostruire l’intera filiera dello spaccio di cocaina e hashish nel comune di Foggia. Gli inquirenti hanno documentato una fiorente attività illecita, destinata non solo al consumo personale ma anche alla distribuzione su larga scala. Le indagini hanno permesso di individuare i canali di approvvigionamento della droga, che veniva acquistata da un referente albanese a Foggia tramite connazionali residenti nel Nord-Italia.

Modalità di distribuzione e logistica dello stupefacente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sostanza stupefacente veniva scaricata presso un autodemolitore a Foggia, poi stoccata in diversi box auto e infine consegnata a domicilio agli acquirenti. Questo sistema logistico ha permesso agli indagati di gestire in modo capillare la distribuzione delle sostanze illecite, riducendo i rischi di intercettazione da parte delle forze dell’ordine.

Violazione delle misure di sorveglianza

Nel corso dell’indagine è emerso anche che uno degli indagati avrebbe violato ripetutamente la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Orta Nova. Questo elemento ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a carico dei soggetti coinvolti.

Le esigenze cautelari e la fase delle indagini

Il complesso degli elementi raccolti, valutati anche durante l’interrogatorio preventivo, ha portato l’Autorità Giudiziaria a ritenere sussistenti le esigenze cautelari nei confronti dei nove indagati. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha delineato un quadro indiziario solido, anche se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

