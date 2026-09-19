Nove persone in un'auto fermata al confine con la Francia a Bardonecchia, in 2 sono stati rimpatriati
Due cittadini pakistani irregolari sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato dopo un controllo al confine con la Francia.
Due cittadini pakistani sono stati rimpatriati per irregolarità sul territorio nazionale, a seguito di un controllo della Polizia di Stato al confine con la Francia. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Bardonecchia e dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, è stata eseguita nell’ambito di servizi di vigilanza predisposti dalla Questura. I provvedimenti sono stati adottati dopo l’identificazione di nove persone a bordo di un’autovettura, tra cui i due cittadini risultati irregolari.
Controllo al confine: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata del 13 settembre. Gli agenti del Commissariato di P.S. Bardonecchia, impegnati nei servizi di vigilanza al confine con la Francia, hanno fermato un’autovettura con a bordo nove persone. Tra queste, sette erano di origine pakistana, una di origini indiane e una di nazionalità bengalese.
Verifiche e accertamenti sui passeggeri
Durante i controlli, la Polizia ha verificato la posizione di ciascun occupante del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire la regolarità sul territorio nazionale di due soggetti, mentre per altri cinque è risultata in corso una richiesta di protezione internazionale. I due cittadini pakistani, invece, sono risultati privi dei requisiti per la permanenza in Italia e quindi irregolari.
Provvedimenti di espulsione e misure alternative
Nei confronti dei due cittadini pakistani irregolari sono stati adottati provvedimenti prefettizi di espulsione. In attesa dell’esecuzione del rimpatrio, è stata applicata la misura alternativa al trattenimento, che ha previsto la consegna del passaporto e l’obbligo di firma presso le autorità competenti. Queste misure sono state disposte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.
Il rimpatrio e la conclusione dell’operazione
Nel pomeriggio del 18 settembre, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato i due cittadini pakistani presso l’aeroporto di Bergamo. Da lì, sono stati imbarcati su un volo diretto a Islamabad, completando così la procedura di rimpatrio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’operazione si è conclusa senza incidenti, confermando l’efficacia dei controlli di frontiera e delle misure adottate dalla Polizia di Stato. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo dei confini, intensificate dalla Questura di Torino per monitorare i flussi migratori e garantire il rispetto delle normative sull’immigrazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.