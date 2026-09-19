Nove persone in un'auto fermata al confine con la Francia a Bardonecchia, in 2 sono stati rimpatriati

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Due cittadini pakistani sono stati rimpatriati per irregolarità sul territorio nazionale, a seguito di un controllo della Polizia di Stato al confine con la Francia. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Bardonecchia e dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, è stata eseguita nell’ambito di servizi di vigilanza predisposti dalla Questura. I provvedimenti sono stati adottati dopo l’identificazione di nove persone a bordo di un’autovettura, tra cui i due cittadini risultati irregolari.

Controllo al confine: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata del 13 settembre. Gli agenti del Commissariato di P.S. Bardonecchia, impegnati nei servizi di vigilanza al confine con la Francia, hanno fermato un’autovettura con a bordo nove persone. Tra queste, sette erano di origine pakistana, una di origini indiane e una di nazionalità bengalese.

Verifiche e accertamenti sui passeggeri

Durante i controlli, la Polizia ha verificato la posizione di ciascun occupante del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire la regolarità sul territorio nazionale di due soggetti, mentre per altri cinque è risultata in corso una richiesta di protezione internazionale. I due cittadini pakistani, invece, sono risultati privi dei requisiti per la permanenza in Italia e quindi irregolari.

Provvedimenti di espulsione e misure alternative

Nei confronti dei due cittadini pakistani irregolari sono stati adottati provvedimenti prefettizi di espulsione. In attesa dell’esecuzione del rimpatrio, è stata applicata la misura alternativa al trattenimento, che ha previsto la consegna del passaporto e l’obbligo di firma presso le autorità competenti. Queste misure sono state disposte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.

Il rimpatrio e la conclusione dell’operazione

Nel pomeriggio del 18 settembre, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato i due cittadini pakistani presso l’aeroporto di Bergamo. Da lì, sono stati imbarcati su un volo diretto a Islamabad, completando così la procedura di rimpatrio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’operazione si è conclusa senza incidenti, confermando l’efficacia dei controlli di frontiera e delle misure adottate dalla Polizia di Stato. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo dei confini, intensificate dalla Questura di Torino per monitorare i flussi migratori e garantire il rispetto delle normative sull’immigrazione.

IPA