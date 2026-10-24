Novembre al via con un'ondata di freddo, crollo delle temperature e rischio gelo dalla Russia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Secondo le ultime elaborazioni del modello ECMWF, i primi giorni di novembre potrebbero essere caratterizzati da un’intensa ondata di freddo proveniente dall’Europa nord-orientale, che determinerebbe un drastico calo delle temperature in Italia, con possibili acquazzoni al Centro-Sud e il ritorno della neve lungo la catena appenninica, segnando un netto stacco rispetto al clima mite previsto per la fine di ottobre.

Novembre inizia al gelo: le previsioni sull’ondata di freddo da est

L’inizio di novembre potrebbe riservare un colpo di scena meteorologico di stampo puramente invernale, spazzando via le temperature primaverili dell’imminente “ottobrata”. Le proiezioni del Centro Meteo europeo ECMWF delineano infatti una complessa dinamica atmosferica, caratterizzata da una violenta ondata di freddo in arrivo dalle steppe della Russia.

Il fenomeno sarebbe innescato dalla risalita di un robusto campo di alta pressione verso la Scandinavia, che favorirebbe il cosiddetto “movimento retrogrado”: correnti d’aria gelida scivolerebbero da est verso ovest attraverso i Balcani, puntando direttamente il bacino del Mediterraneo tra il 3 e il 4 novembre.

Questa potenziale irruzione artico-continentale, descritta come un Burian eccezionalmente anticipato, causerebbe un repentino tracollo delle temperature, riportando i valori al di sotto delle medie climatiche del periodo su gran parte della Penisola.

Rischio neve sull’Appennino

L’impatto di questa ondata di freddo orientale si tradurrebbe in un drastico peggioramento delle condizioni meteorologiche, con effetti particolarmente marcati sui settori esposti ai venti balcanici. Il contrasto termico tra l’irruzione gelida e i mari italiani ancora tiepidi potrebbe alimentare la formazione di piogge, rovesci e temporali intensi, concentrati soprattutto sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori.

Il Nord Italia, pur registrando un clima rigido e prime gelate sulla Pianura Padana, rimarrebbe tendenzialmente più riparato dalle precipitazioni grazie alla protezione dell’anticiclone settentrionale.

Il vero protagonista di questa fase potrebbe essere il ritorno della neve: le attuali simulazioni ipotizzano precipitazioni nevose con fiocchi che potrebbero imbiancare l’Appennino centrale (tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) fino a circa 1300 metri di altitudine, spingendosi oltre i 1500-1600 metri sui rilievi meridionali.

L’impatto dell’ondata di freddo

Trattandosi di tendenze a medio-lungo termine, gli esperti sottolineano l’alto grado di incertezza intrinseco nelle configurazioni di “retrogressione”, la cui reale portata andrà verificata solo a ridosso dell’evento.

Il posizionamento esatto del blocco scandinavo sarà infatti determinante per capire se l’asse gelido colpirà frontalmente l’Italia o devierà verso Grecia e Balcani. Ma la sola ipotesi di una ondata di freddo polare così precoce e vasta comunque ha già innescato tensioni sui mercati finanziari, intimoriti dalle ripercussioni sulla domanda energetica europea.

Il timore di un’accensione anticipata e massiccia degli impianti termici ha spinto anche le quotazioni in borsa: sul TTF di Amsterdam il gas si mantiene su livelli altissimi, mentre il greggio Brent supera i 116 dollari al barile, prefigurando il rischio di nuovi rincari in bolletta.