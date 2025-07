Novità bollo auto 2026, per chi valgono le nuove regole dall'unica rata alle esenzioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Novità in arrivo per il bollo auto 2026. Il decreto attuativo della riforma fiscale ha introdotto una serie di cambiamenti che riguardano le auto immatricolate a partire dal prossimo anno. Non sarà più possibile frazionare il pagamento del bollo, che dovrà essere versato in un’unica soluzione. Inoltre, il primo bollo dovrà essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.

Bollo auto 2026, le novità per gli automobilisti

Cosa cambia, quindi, per gli automobilisti? Per chi ha comprato un’auto prima del 2026, nulla. Per le nuove immatricolazioni, invece, ci saranno alcune novità riguardanti il bollo contenute nel decreto varato dal Consiglio dei ministri.

Con il pagamento del primo bollo entro il mese successivo all’immatricolazione, le scadenze successive cadranno sempre nello stesso mese anche per il pagamento dei bolli futuri.

ANSA

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini

Resta il pagamento del bollo per i mezzi sottoposti a fermo

Oltre all’introduzione del pagamento in un’unica soluzione, lo stesso decreto prevede anche i proprietari delle auto sottoposte a fermo amministrativo per violazioni del Codice della Strada siano tenuti al pagamento del bollo.

In questo modo viene superata la sentenza della Corte Costituzionale del 2017 che esentava i proprietari che si trovavano in questa situazione. L’impianto complessivo della legge che regola il pagamento del bollo per le auto rimane sostanzialmente invariato. L’importo viene stabilito in base alla potenza del veicolo e alla classe ambientale.

La riscossione rimane in capo alla Regione di residenza del proprietario dell’auto, con la possibilità, per gli enti, di decidere in autonomia aliquote, esenzioni o eventuali sconti per le auto meno inquinanti.

Nessuna novità per il superbollo

Rimane in vigore il superbollo, ovvero la sovra-tassa per i mezzi con potenza superiore ai 185 kW. Per il momento, quindi, la volontà del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini di eliminare il superbollo rimane solo su carta.

Al momento il superbollo genera introiti intorno ai 200 milioni di euro all’anno per le casse statali. Lo scorso maggio Salvini, parlando al Dealer Day 2025 di Verona, aveva paventato l’ipotesi di eliminare il superbollo in più fasi, partendo dall’incremento della soglia della potenza di applicazione.

L’idea del ministro era quella di “aiutare un settore già in crisi” come quello delle auto.