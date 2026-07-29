Novità dalla riforma dei fringe benefit per le auto aziendali, più tasse col decreto Omnibus: cosa cambia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aumenti in arrivo della base imponibile dei fringe benefit per le auto aziendali. Ricevuto il nulla osta dalla Ragioneria dello Stato, il decreto Omnibus arriva in Parlamento per essere esaminato dalle rispettive commissioni. Tra le norme del quarto decreto correttivo varato dal governo per modificare i decreti attuativi alla delega fiscale ci sarebbero le nuove regole sui veicoli oltre i cinque anni dall’immatricolazione dati ai dipendenti in uso promiscuo, per i quali verrebbe applicata una maggiorazione del 50% sulla tassazione.

Le nuove regole sui fringe benefit

La misura è stata inserita nel decreto Omnibus per incentivare la sostituzione delle auto aziendali più vecchie e rinnovare dunque il parco macchine delle società, ma anche per porre rimedio ad alcuni problemi di interpretazione della materia derivati dalla legge di bilancio 2025.

La maggiorazione del 50% non sarà applicata però all’Irpef, ma al valore convenzionale del fringe benefit aggiunto al reddito imponibile, su cui calcolare imposte e contributi.

La misura per le auto aziendali

L’aumento sulla tassazione sarà attribuito dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione e riguarderà tutte le auto, indipendentemente dall’alimentazione: saranno dunque interessati sia i veicoli a benzina e diesel, sia gli ibridi e i plug-in, ma anche i full electric.

Il principio introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per le nuove assegnazioni non sarà toccato e dunque il fringe benefit continuerà a essere calcolato seguendo una percentuale del costo chilometrico delle tabelle Aci, per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri annui, con l’applicazione del 10% per le elettriche, del 20% per le ibride plug-in e del 50% per benzina, diesel, Gpl, metano e ibride non ricaricabili.

Le conseguenze della maggiorazione sarebbero dunque più evidenti per i motori endotermici, comprese gli ibridi tradizionali.

Il decreto Omnibus

Insieme a tutto il testo del decreto Omnibus, la norma dovrà passare all’esame delle commissioni competenti per poi tornare sul tavolo del Cdm probabilmente a settembre.

Il provvedimento modifica anche la disciplina dei familiari a carico nel welfare aziendale, eliminando il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per poter beneficiare di alcune agevolazioni.