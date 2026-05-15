Novità Inps su malattia e orari visite di controllo, la stretta è anche online con la Pdnd: come funziona

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Inps potenzia i controlli sulla malattia dal 2026 con più medici ispettori e il nuovo servizio online sulla piattaforma Pdnd. Gli orari di reperibilità sono uniformati per pubblico e privato (10-12 e 17-19). I dati mostrano un aumento dei certificati a 14 milioni nel 2025, spingendo a una stretta contro gli abusi e a una maggiore digitalizzazione delle verifiche ispettive.

Inps, rafforzamento dei controlli per la malattia

L’Inps ha introdotto per il 2026 nuove disposizioni per il monitoraggio dei lavoratori in malattia, recependo le novità della Legge di Bilancio e digitalizzando integralmente le procedure di verifica. In tutta Italia, l’istituto previdenziale punta a rendere i controlli ispettivi domiciliari più capillari e frequenti attraverso un incremento programmato del numero di medici abilitati ad effettuare le visite domiciliari.

La misura è stata adottata dal Governo a fronte di un costante aumento dei congedi per salute, che nella seconda metà del 2025 hanno superato i 14 milioni di certificati trasmessi, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente.

ANSA

Secondo i dati dell’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia, il settore privato rappresenta attualmente il 78,7% del totale delle comunicazioni mediche ricevute dall’ente.

Il nuovo servizio online sulla piattaforma Pdnd

Il rafforzamento tecnologico del sistema di controllo trova il suo perno nella Pdnd (Piattaforma digitale nazionale dati), dove è stato attivato un servizio online rivolto esclusivamente ai datori di lavoro pubblici e privati.

Come specificato dall’Inps il 30 dicembre 2025, la piattaforma consente ora alle aziende di inoltrare le richieste di visita medica, consultare le domande già inviate e verificare tempestivamente gli esiti delle ispezioni effettuate dai medici. È inoltre possibile annullare una richiesta precedentemente inoltrata qualora la verifica domiciliare non sia stata ancora eseguita dal personale sanitario abilitato.

Uno strumento che permette ai responsabili aziendali di gestire con maggiore immediatezza le segnalazioni di indisposizione, verificando la documentazione tramite il numero di protocollo fornito obbligatoriamente dal dipendente entro 48 ore dall’inizio dell’evento morboso.

Le regole sugli orari di visita

Le nuove disposizioni eliminano definitivamente la disparità cronologica tra settore pubblico e privato riguardo agli orari di reperibilità per la malattia.

In osservanza della sentenza n. 16305/2023 del Tar Lazio, i lavoratori di entrambi i comparti sono obbligati a farsi trovare al domicilio indicato tra le ore 10:00 e le 12:00 e tra le ore 17:00 e le 19:00, ogni giorno compresi i festivi e le domeniche. Nel secondo semestre del 2025, le visite fiscali eseguite sono state circa 399 mila, segnando un incremento del 3,7% rispetto al medesimo periodo del 2024.

Chi non risulta presente durante i controlli rischia sanzioni economiche o disciplinari per assenza ingiustificata, fatta eccezione per i dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o con invalidità superiori al 67%. Resta fermo l’obbligo per il medico curante di trasmettere l’attestato telematico all’istituto entro il giorno successivo all’inizio della malattia.