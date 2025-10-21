Novità per i caregiver nella Legge 104, cosa cambia tra permessi extra e più congedo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dal 2026 la legge 106/2025 va a modificare la vecchia 104 introducendo 10 ore di permessi in più e fino a 24 mesi di congedo retribuito per chi assiste o soffre di patologie gravi. Per accedere alla misura, previsti certificati medici elettronici, mentre sono confermate le misure economiche di sostegno alle persone con disabilità.

Cosa cambia per la legge 104

Dal 2026 entreranno in vigore le modifiche introdotte dalla legge 106/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio. Il provvedimento aggiorna la legge 104 del 1992, ampliando i diritti dei lavoratori colpiti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche.

Tra le principali novità figurano l’estensione dei congedi retribuiti fino a 24 mesi e l’introduzione di 10 ore annuali aggiuntive di permesso per esami e cure mediche.

La nuova legge 104 prevede più congedi e permessi retribuiti

Le disposizioni rafforzano le tutele sia per i lavoratori malati sia per chi assiste familiari con gravi disabilità, riconoscendo il valore sociale del ruolo di cura e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I vantaggi della nuova legge

Secondo stime di sindacati e associazioni di categoria, le nuove disposizioni interesseranno centinaia di migliaia di lavoratori, già beneficiari di permessi per assistere familiari disabili.

La misura si estende anche ai genitori di figli minorenni con patologie oncologiche in fase attiva o di follow-up, o con malattie croniche e invalidanti, purché con invalidità pari o superiore al 74%. Le 10 ore si sommano ai tre giorni mensili già garantiti dalla legge 104, rafforzando le garanzie per chi necessita di continuità nelle cure.

Oltre ai permessi, la legge 106/2025 conferma il congedo retribuito fino a 24 mesi per assistere familiari con disabilità grave. Durante tale periodo, il lavoratore percepisce un’indennità pari all’ultima retribuzione e mantiene la copertura contributiva. Il congedo può essere usufruito in modo continuativo o frazionato.

Al termine dell’assenza, chi ha fruito del congedo avrà priorità nell’accesso al lavoro agile, per agevolare il rientro e la conciliazione tra vita professionale e familiare. L’Inps specifica che i periodi di congedo non contribuiscono alla maturazione di ferie, tredicesima o Tfr, ma restano validi ai fini dell’anzianità assicurativa.

Come si accede alla legge

Per accedere alla nuova versione della legge 104 sarà necessario presentare certificazioni mediche elettroniche rilasciate da medici di base o specialisti, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

L’obbligo riguarda sia i lavoratori che usufruiscono direttamente delle agevolazioni, sia coloro che assistono familiari con gravi patologie. Una procedura che mira a semplificare il controllo delle domande e a garantire uniformità di verifica in tutto il territorio nazionale.

Nel 2026 restano confermati anche i contributi economici per la disabilità. Le persone con invalidità tra il 74% e il 99% riceveranno 336 euro al mese, mentre chi possiede il riconoscimento del 100% d’invalidità potrà percepire fino a 747 euro mensili, in base al reddito. L’indennità di accompagnamento, pari a 542,02 euro, continuerà a essere riservata ai soggetti non autosufficienti.