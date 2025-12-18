Novità sul riscatto della laurea in Manovra, Meloni pronta a "correggere per il futuro" e cosa cambierà

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il riscatto della laurea è uno dei temi caldi della Manovra, con il Governo Meloni che introduce una novità relativa alla stretta per chi intende andare in pensione prima, pagando. Dopo alcune tensioni che hanno diviso la maggioranza, sull’emendamento è intervenuta direttamente la premier Giorgia Meloni, per chiarire la posizione dell’esecutivo e annunciare una correzione della norma presentata inizialmente. Durissimi i sindacati dei medici, che minacciano una valanga di ricorsi.

Le novità sul riscatto della laurea

“Un chiarimento importante che voglio dare: nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l’attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. L’emendamento in questo senso dovrà essere corretto”.

Lex retro non agit, per dirla con un brocardo latino: la legge non si applica al passato. Così ha dichiarato la premier Giorgia Meloni al Senato, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, parlando dell’emendamento alla Manovra sul nuovo riscatto della laurea.

La premier Giorgia Meloni

L’emendamento contestato è inserito nel maxi-pacchetto di modifiche alla Manovra, che ha fatto salire il valore complessivo della legge di bilancio di circa 3,5 miliardi. Accanto alle nuove risorse destinate alle imprese, il governo ha introdotto una stretta sulle pensioni, con interventi destinati a produrre un gettito stimato in 2 miliardi a partire dal 2031. Una scelta che ha immediatamente sollevato proteste non solo da parte di sindacati e opposizioni, ma anche all’interno della stessa maggioranza.

La Lega di Matteo Salvini ha reagito presentando un emendamento soppressivo della norma, rivendicando la storica battaglia contro la legge Fornero: “Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile e rendere difficile riscattare gli anni di laurea», ha detto il leader leghista”.

Anche dai ranghi di Fratelli d’Italia qualcuno ha criticato la misura. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dal canto suo, ha difeso l’impianto tecnico del Mef e il lavoro della Ragioneria generale dello Stato, finita sotto il fuoco amico di alcuni parlamentari di maggioranza.

Riscatto della laurea, la prima formulazione dell’emendamento

Secondo la prima formulazione dell’emendamento sul riscatto della laurea, a partire dal 1° gennaio 2031 una parte degli anni riscattati per i titoli universitari non sarà più valida ai fini del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato previsto dalla riforma Fornero.

L’emendamento, nella versione che si promette di modificare, colpisce in particolare i lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione anticipata dal 2031 in poi: per loro, una quota crescente del riscatto di laurea non sarà più conteggiata nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per andare in pensione prima.

Il taglio ipotizzato è progressivo: 6 mesi esclusi nel 2031, 12 mesi nel 2032, fino ad arrivare a 30 mesi dal 2035 in poi. Questo significa che, secondo tale impostazione, chi ha investito nel riscatto di laurea per anticipare l’uscita dal lavoro dovrà rivedere i propri piani: gli anni riscattati continueranno a valere come contributi versati, ma non accelereranno più, almeno in parte, l’accesso alla pensione.

La misura non è stata pensata per essere applicata ai lavoratori che accedono al pensionamento tramite strumenti come isopensione o fondi di solidarietà. Secondo Il Sole 24 Ore, questa impostazione vede come i più penalizzati i lavoratori nati tra il 1968 e il 1975, che andrebbero in pensione tra il 2030 e il 2037.

Opposizioni all’attacco

Fra i più critici contro l’emendamento c’è Luigi Marattin, del Partito Liberaldemocratico. Il riscatto della laurea, scrive Marattin entrando nel merito sui social, “è un meccanismo con cui i giovani di oggi finanziano, attraverso le loro tasse, il pre-pensionamento di poche decine di migliaia di cinquantenni benestanti“.

“Le persone pensano, infatti, che il riscatto sia un meccanismo di giustizia: ‘Verso tutti i contributi e mi ritornano con pensione’. Ma in realtà non è così: quello che si versa per riscattare la laurea è solo una piccola parte del costo che le finanze pubbliche sostengono per far pre-pensionare chi, pur contribuendo in piccola parte, ne fa richiesta”, conclude il parlamentare.

La minaccia dei sindacati dei medici

I sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed chiedono che il presidente del Consiglio e il Governo facciano marcia indietro sulle pensioni anticipate e sul riscatto della laurea. Altrimenti minacciano una pioggia di ricorsi.

Pensioni, altre ipotesi in Manovra

In questi giorni, il Governo Meloni è impegnato a modulare anche altre ipotesi di modifica all’impianto pensionistico.

Una misura riguarda il silenzio-assenso della destinazione del Tfr alla previdenza complementare per i neo-assunti. Resta garantita la libertà del lavoratore di rinunciarvi. Si punta a rafforzare il pilastro della previdenza complementare per il segmento più debole del settore previdenziale, i giovani appunto. La ratio della misura è quella di evitare che i lavoratori si ritrovino un domani con una pensione “da fame”, per usare l’espressione utilizzata a suo tempo dal sottosegretario Claudio Durigon.

Una seconda misura riguarda l’aumento della età effettiva di pensionamento (dal 2032 in poi, gradualmente da 4 a 6 mesi) per chi va in pensione anticipata.