Nozze d'oro di Clemente Mastella e Sandra Lonardo a Ceppaloni, la battuta sul matrimonio di Bezos a Venezia

C’è un altro matrimonio che richiama vip in Italia nello stesso periodo di Jeff Bezos: Sandra Lonardo e Clemente Mastella. Hanno celebrato le nozze d’oro a Ceppaloni, a Benevento, con una serie di invitati d’eccezione come il ministro Piantedosi, il sindaco di Napoli Manfredi, Gigi D’Alessio e Katia Ricciarelli.

Nozze d’oro di Mastella e Lonardo

Dopo i coniugi Bezos, in Italia si festeggia un’altra unione, quella tra Sandra Lonardo e Clemente Mastella. Altro genere di nozze, altra tipologia di festeggiamenti, ma comunque molti vip e politici a celebrare l’evento.

Sandra Lonardo e Clemente Mastella, il 30 giugno 2025, hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. In un’intervista spiegano il loro vantaggio sui Bezos: loro i 50 anni insieme li hanno già fatti.

La battuta di Mastella: “Abbiamo un vantaggio rispetto a Bezos e signora: noi abbiamo fatto 50 anni, loro partono da ora e tra 50 anni… ma non credo ci arriveranno”. Sandra interviene: “Glielo auguriamo. Venite a festeggiare a Benevento”.

La benedizione del Papa

Mastella racconta che Papa Leone XIV ha benedetto gli anelli e non solo. L’incontro ha permesso alla coppia di ricevere la benedizione per loro, per la famiglia e per la loro città.

Emozione nell’emozione, dicono. Il sindaco di Benevento e la moglie spiegano di aver “avuto il grande privilegio di essere ricevuti dal Papa”.

A permettere l’incontro è stato il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio e prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi, che Mastella ringrazia per l’amicizia e la stima che li lega da oltre 30 anni.

Gli invitati

Una pioggia di vip, non hollywoodiani, anche per Mastella e Lonardo. A Ceppaloni, il 30 giugno, si sono riuniti personaggi noti della politica e non solo per festeggiarli.

Tra i vari nomi il ministro dell’Interno Piantedosi, il sindaco di Napoli Manfredi, i Della Valle, i Rummo, i Melluso, ma anche Gigi D’Alessio e Katia Ricciarelli, che ha cantato l’Ave Maria in chiesa, e Iva Zanicchi.

Ricetta per un matrimonio lungo: la comprensione. “Comprendersi ed essere rispettosi l’uno con l’altro”, dice Lonardo. Poi la battuta sulla bellezza italica e quella americana a confronto, che per Mastella vince la moglie a mani basse.