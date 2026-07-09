Nube tossica di Seveso e disastro ambientale senza precedenti, il ricordo dopo cinquant'anni
Cinquant'anni dopo la nube tossica di Seveso: il reportage di Telepress racconta un disastro dimenticato.
Il 10 luglio 1976 una nube tossica si sprigionò dallo stabilimento chimico Icmesa di Meda e investì Seveso e i comuni vicini. Fu uno dei più gravi disastri ambientali nella storia industriale europea. Nel 1989 Telepress produsse per le televisioni internazionali un reportage che ricostruisce le fasi dell’incidente, l’impatto sulla popolazione, le operazioni di bonifica e il lungo iter giudiziario. Le testimonianze di chi visse quei giorni e le immagini dell’epoca restano oggi un documento prezioso per la memoria collettiva. Il reportage è stato realizzato da Danilo De Biasio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.