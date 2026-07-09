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Il 10 luglio 1976 una nube tossica si sprigionò dallo stabilimento chimico Icmesa di Meda e investì Seveso e i comuni vicini. Fu uno dei più gravi disastri ambientali nella storia industriale europea. Nel 1989 Telepress produsse per le televisioni internazionali un reportage che ricostruisce le fasi dell’incidente, l’impatto sulla popolazione, le operazioni di bonifica e il lungo iter giudiziario. Le testimonianze di chi visse quei giorni e le immagini dell’epoca restano oggi un documento prezioso per la memoria collettiva. Il reportage è stato realizzato da Danilo De Biasio.