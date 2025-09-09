Nubifragio all'Isola d'Elba e allagamenti a Portoferraio dopo il forte temporale, auto sott'acqua e disagi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sull’isola d’Elba si è abbattuto un forte nubifragio nelle scorse ore. Particolarmente colpita la località di Portoferraio, dove si registrano allagamenti e interventi del sistema di Protezione Civile. Il Comune, sui propri canali social, ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a non usare le auto. Anche il governatore della Toscana Eugenio Giani ha consigliato alle persone di prestare massima attenzione.

L’isola d’Elba colpita da un forte nubifragio, allagamenti a Portoferraio

Il potente nubifragio si è verificato nel pomeriggio di martedì 9 settembre. “Caduti 70 mm di pioggia in meno di un’ora. Prestiamo massima attenzione”, ha scritto poco prima delle 15 il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social, avvertendo che nelle prossime ore persisterà la possibilità di “temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”.

Il temporale ha causato l’interruzione di tutte le linee telefoniche della zona. Si sono verificati allagamenti avvenuti in uffici e negozi. Segnalate anche persone bloccate nei sottopassi. Immediatamente si sono messi al lavoro per prestare soccorso gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Cerchiata in rosso la zona più colpita dal nubifragio

In particolare, sono stati segnalati allagamenti in diverse strade nella parte bassa del centro storico tra via Carducci e piazza Cavour e nella zona artigianale. Registrato inoltre uno smottamento sulla carreggiata della sp 26 in località Le Grotte.

Danni a Carrara, popolazione allertata con messaggi telefonici

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana. Previsti temporali e piogge diffuse dal pomeriggio di martedì 9 settembre fino alle 13 di mercoledì.

Le zone più a rischio sono le province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena.

A Carrara, nella notte, sono stati registrati 138 millimetri di pioggia, con il torrente Carrione vicino all’esondazione e danni diffusi. La protezione civile ha allertato la popolazione con messaggi telefonici.

Le situazioni più critiche, secondo il Comune, si sono verificate al piano, soprattutto nelle zone di Avenza, Marina e Fossone.

In via Argine Destro e via Cadorna l’acqua ha inondato gli scantinati e i piani terra e lo stesso è avvenuto anche in via Pontremoli e in via Pelucara dove l’asfalto è stato sollevato in più punti. Allagamenti anche nella zona dello stadio e di Battilana dove sono fuoriusciti diversi canali.

In centro storico si è reso necessario l’intervento dei tecnici per sistemare un palo caduto, mentre frane e lievi smottamenti si sono registrati a Fontia, Gragnana, Castelpoggio e Miseglia dove a cedere è stata una porzione del muro della ex scuola elementare.

Situazione critica a Livorno

“La quantità d’acqua che in poco tempo è caduta sul nostro territorio è stata davvero importante”, ha spiegato la sindaca di Livorno Serena Arrighi.

“Il Carrione fortunatamente non è esondato – ha aggiunto -, ma purtroppo abbiamo registrato diverse criticità in tutto il territorio. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che hanno avuto danni e assicurare loro la vicinanza del Comune e delle istituzioni”.

A Livorno, per via dell’allerta arancione, dalle 17 di martedì alle 13 di mercoledì 10 settembre sono stati chiusi i centri diurni, le ludoteche, i parchi pubblici, i cimiteri e il canile comunale. Inoltre saranno sospese le attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo-scolastici.