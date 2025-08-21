Nubifragio e violento temporale a Roma, alberi caduti in strada e disagi per allagamenti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Violento nubifragio a Roma. Nella notte si è abbattuto sulla Capitale un potente temporale. Tuoni, fulmini e intense raffiche di vento hanno sferzato la città. I vigili del fuoco sono intervenuti in un centinaio di situazioni, sia in centro sia nella provincia dove si sono verificati allagamenti e altri problemi di varia natura tra cui alberi sradicati.

Violento nubifragio a Roma, vigili del fuoco in azione

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto si è scatenato un intenso nubifragio sulla Capitale. Sono stati oltre 100 gli interventi svolti dalle squadre vigili del fuoco sul territorio di Roma e provincia.

Il maltempo, dovuto a una perturbazione proveniente dall’Atlantico, ha innescato disagi. Si sono registrati casi di piante sradicate, oltre a esserci state diverse segnalazioni di rami e insegne pericolanti.

ANSA Persone in strada a Roma durante il temporale

Le aree maggiormente colpite sono state quelle del quadrante sud est della Capitale e sul litorale, da Fregene a Ostia.

Si sono registrati inoltre allagamenti nelle stazioni di Battistini e Cinecittà. Come riportato sul sito di Atac, le due soste della metro non hanno aperto all’orario prestabilito, ma con un’ora e mezzo di ritardo, causando disagi ai cittadini.

Nella zona nord di Roma sono stati oltre 90 gli interventi delle pattuglie della polizia locali che hanno provveduto a mettere in sicurezza rami caduti in via di Boccea, in via Formellese, in via del Mare (altezza Eur Magliana) e in via Nomentana all’altezza del Grande raccordo anulare.

Si registra anche l’allagamento di una corsia di via Appia, all’altezza di Ciampino: ordinata la chiusura al traffico.

Le strade chiuse

Intorno alle 2 di notte, in via del Foro Italico sono intervenute diverse pattuglie per la chiusura della strada, direzione Trionfale, a causa dello schianto di un grosso albero all’altezza di via dei Campi Sportivi. Nessun mezzo è rimasto coinvolto.

Segnalata anche la messa in vigore temporanea di un senso unico alternato in via della Moschea per la caduta di un grosso ramo che ostacola parzialmente la carreggiata.

Luceverde segnala la chiusura di via Monte Zebio a Prati, di via Felice Rossi Gondi (zona largo Lanciani), di via di Tor Cervara, e di via della Cesarina fino a via Nomentana.

Si registrano chiusure anche in via Scarpanto, via Attilio Hortis e via Bellegra nella zona di Villa Gordiani. Disagi, sempre per la presenza di alberi sulla strada, anche su via Anagnina.

Sul litorali spazzati via sdraio e ombrelloni

Disagi anche sul litorale dove il vento ha fatto volare via sdraio, lettini e ombrelloni di alcuni lidi balneari. Distrutte anche alcune vetrate di locali.

Problemi anche in provincia. A Valmontone il temporale ha allagato il sottopasso di via della Pace, dove un uomo è rimasto bloccato con la propria vettura, venendo soccorso dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile.

Pioggia forte anche in provincia di Frosinone dove è crollato un muro nel comune di Guarcino.