Nucleare in Italia, cosa prevede la legge appena approvata e quando verranno costruite le prime centrali

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Il 23 settembre il Parlamento ha dato l’ok definitivo, con il voto favorevole del Senato, al disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile predisposto dal Mase e già approvato dalla Camera il 4 giugno. I senatori si sono espressi sul nucleare in Italia con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Hanno votato a favore tutti i partiti della maggioranza di governo Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, ma anche il partito di opposizione Azione di Carlo Calenda. Italia Viva si è astenuta. Hanno votato contro Avs, M5S e Pd. Si tratta dello stesso voto espresso alla Camera.

Quando verranno costruite le prime centrali

Il testo della legge Pichetto delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell’energia nucleare. Dovranno essere scritti i decreti attuativi e un programma nazionale che regoli impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione, con il coinvolgimento dei Comuni.

Il provvedimento contiene anche misure per ricerca, formazione, informazione pubblica, garanzie finanziarie e riordino delle competenze in materia di sicurezza nucleare.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha stimato che i primi impianti nucleari dovrebbero arrivare “verso il 2033-34 questi sono i tempi che sono previsti”.

Il deposito dei rifiuti

Il ministro ha chiarito che “il percorso del deposito è previsto nella delega”. “Una parte dei decreti legislativi riguarderà proprio anche il deposito, distinguendo naturalmente tra il deposito delle scorie, lo stoccaggio delle scorie, che è un quantitativo molto ridotto, praticamente sono un blocco più di 20 casse, quindi 200 mq, che è uno stoccaggio che diventa temporaneo per poi andare nel geologico che stiamo valutando a livello europeo – e invece il deposito dei rifiuti che sono quelli a bassa e media intensità, essenzialmente acciaio, ferro, mattoni delle vecchie centrali e la produzione giornaliera di rifiuti radioattivi, gran parte ospedalieri”, ha spiegato Pichetto.

Il titolare della sicurezza energetica ritiene che l’approvazione della legge sia una “giornata storica” per l’Italia.

Secondo il ministro “il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l’Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo. L’Italia avrà più energia per famiglie e imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali Paesi del mondo”.

Tra i contrari, si sono espressi tra gli altri Mariolina Castellone, del Movimento 5 Stelle,che ha parlato di “tecnologia che oggi non esiste o non è commerciale”. Angelo Bonelli di Avs ha definito il nucleare una “follia economica” e ha chiesto “a Meloni e Pichetto Fratin di dire quanto costerà questo piano e chi lo finanzierà”.

Giorgia Meloni sul nucleare in Italia

In un post sui social, Giorgia Meloni ha esultato scrivendo che “dopo quasi quarant’anni, l’Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso”.

“Oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine – ha aggiunto – ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose”.

Riguardo a cosa significhi per famiglie e imprese, la premier ha elencato una serie di aspetti:

“Più sicurezza energetica: meno dipendenza dall’estero e meno esposizione alle crisi internazionali che abbiamo pagato in bolletta. Energia stabile e a basse emissioni, che lavora insieme a tutte le altre, a partire dalle rinnovabili. Una risposta concreta alla domanda di elettricità che crescerà con data center e intelligenza artificiale”.

Meloni ha chiarito che si parla”di tecnologie di nuova generazione, non delle vecchie centrali” e che il Governo “scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori”.