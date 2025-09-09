Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sanzione per gravi irregolarità igienico-sanitarie, una segnalazione per lavoro minorile e un sequestro di sostanze stupefacenti a Numana. L’operazione, disposta dal Questore Capocasa in accordo con il Prefetto Valiante, ha portato alla luce numerose violazioni presso un noto locale della zona.

Controlli straordinari nei locali pubblici: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è inserito nell’ambito di una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza e la legalità nei locali pubblici della provincia di Ancona. L’accesso ispettivo, condotto dagli agenti della Questura, ha avuto luogo presso un esercizio commerciale molto frequentato di Numana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e lavorative.

Le gravi irregolarità riscontrate: igiene compromessa e rischi per la salute

Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno scoperto un topo morto nel cortile che collega la sala cucina al deposito delle celle frigorifere. Un dettaglio allarmante, che ha immediatamente fatto scattare ulteriori verifiche. È stato inoltre accertato che il personale dipendente attraversava il cortile senza indossare i necessari calzari, esponendo così la cucina al rischio di contaminazione da agenti infestanti, in palese violazione delle norme sull’igiene pubblica.

Le condizioni della cucina sono apparse subito critiche: le zanzariere risultavano rotte e in pessimo stato, i bidoni dell’immondizia erano lasciati scoperti e il manuale di autocontrollo HACCP presentava diverse irregolarità. Queste mancanze hanno evidenziato una gestione superficiale delle procedure di sicurezza alimentare, mettendo potenzialmente a rischio la salute dei clienti.

Intervento dell’AST Marche e sanzioni amministrative

Alla luce delle numerose violazioni, sul posto è intervenuto anche il personale reperibile dell’AST Marche, che ha collaborato con gli agenti della Polizia per redigere il verbale di sopralluogo. Al titolare, un cittadino italiano di circa 50 anni, sono state contestate tutte le irregolarità riscontrate durante l’ispezione.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla posizione lavorativa dei dipendenti. Il controllo ha permesso di accertare che uno dei due dipendenti presenti al momento dell’ispezione era minorenne e non risultava regolarmente assunto. Per questa ragione, è stata inoltrata una segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona per la contestazione di una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro, in applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 146/2021.

Perquisizione e sequestro di sostanze stupefacenti

Nel corso delle operazioni, grazie a un’attività info-investigativa, gli agenti hanno proceduto anche a una perquisizione all’interno del locale, finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’azione ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti e sequestrati circa 7 grammi di cocaina. Il detentore della sostanza è stato segnalato alla Prefettura locale per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Presenza di persona con precedenti penali

Durante il controllo amministrativo, all’interno dei locali dove sono custoditi i frigo-congelatori, insieme al titolare è stata identificata anche una donna extracomunitaria di circa 35 anni. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la donna era già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e pregiudizi di polizia, tra cui ricettazione, appropriazione indebita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

