Nunzia Schiano, l'attrice da Un Posto al sole a Le Pornoprecarie: “Il dolore mi ha insegnato a far ridere”

Ci sono attrici che stanno nei ruoli, e altre che li abitano. E poi ci sono quelle, rarissime, che dai ruoli si lasciano attraversare e a loro volta li trasformano. Nunzia Schiano è così. Non recita: si mette in ascolto. Del testo, della scena, del tempo, delle persone. E della vita, soprattutto. La sua, quella degli altri, quella che pulsa nelle contraddizioni, nei dolori taciuti, nelle piccole gioie, nella rabbia che brucia e nelle domande che restano lì, aperte. È da qui che parte anche Le Pornoprecarie, l’ultimo spettacolo che porta in scena con un gruppo di attrici (e un solo uomo) in una storia surreale, tenera e feroce: una piattaforma ironicamente chiamata “OnlyFals”, donne over sessanta che si reinventano nel porno, e Rosaria, il personaggio interpretato da Nunzia Schiano, ex sessantottina, vulcanica, libera, senza più freni né vergogne, che incarna una femminilità non addomesticata e non sedata. Non più giovane, non più conforme, ma ancora viva. Desiderante. Capace. Ma questa intervista in esclusiva a Nunzia Schiano per Virgilio Notizie non è solo un racconto di scena. È un viaggio dentro le crepe e le tenute di una donna che ha scelto di restare a Napoli, di crescere un figlio con dignità anche quando il teatro dava poco, di vivere il successo (anche quello cinematografico) con gratitudine e disincanto. Una donna che parla di sua madre, del dolore che cambia forma ma non intensità, dell’amore come rifugio e come spinta, della precarietà come condizione umana prima ancora che lavorativa. Nunzia Schiano non ha risposte per tutto. E questo è il bello. Sa che il dolore serve, che la vecchiaia va attraversata, che la risata è sorella del pianto, che la curiosità è l’unica rivoluzione possibile. Sa anche che far ridere davvero richiede aver pianto molto. E lo dice senza bisogno di farlo pesare. Solo con quella voce, rotonda e affilata, che consola mentre punge. Le sue parole non cercano compiacimento. Cercano verità. E in un tempo in cui tutto sembra fatto per vendersi o compiacere, ascoltarla è come respirare più largo. Per qualche minuto, almeno, si ha la sensazione che essere umani sia ancora possibile.

Nello spettacolo Le Pornoprecarie interpreta Rosaria. Chi è?

“Rosaria è la zia della protagonista, Mina. È un’ex sessantottina, una donna che ha vissuto molto, attraversando epoche e mentalità diverse. È legata a un mondo analogico, ma, in modo paradossale, è anche una delle più curiose e aperte verso il digitale e le novità. Non le rifiuta, anzi: cerca di comprenderle, di usarle per reinventarsi, per crearsi nuove opportunità. Non accetta l’idea di invecchiare secondo le aspettative altrui. Convive con la nipote, che rappresenta quasi il suo contrario: una donna di cinquant’anni già rassegnata, con una vita monotona e priva di slanci. Rosaria, al contrario di lei, è una forza della natura: ha avuto esperienze forti, ha frequentato ambienti trasgressivi, ha fatto uso di droghe, ha vissuto amicizie fuori dal comune. E vive anche la propria sessualità ‘over’ con serenità, considerandola una parte naturale dell’esistenza, indipendentemente dall’età o dall’aspetto fisico. È questo l’aspetto che mi diverte di più del personaggio: una donna di sessant’anni, forse anche di più, che non ha alcuna intenzione di spegnersi. Maria, l’autrice, ha costruito una visione fortemente femminile: in scena siamo quasi tutte donne. L’unico uomo è Alessio Sica, che interpreta un pornoattore prossimo alla pensione, deciso a convertirsi alla castità, e che coinvolgiamo in questa assurda piattaforma chiamata OnlyFals”.

Quanto sente di sé nel personaggio di Rosaria? E quanto, invece, ha dovuto lavorare per comprenderla?

“Rosaria tira fuori una parte di me che spesso tendiamo a reprimere: quella più libera, più provocatoria, soffocata dal pudore legato all’età o all’educazione, anche cattolica, che, volenti o nolenti, fa parte del nostro modo di pensare. Anche chi non crede è comunque cresciuto in una cultura intrisa di quei codici. Rosaria mi regala quella libertà in più che solo il teatro consente. Quando la interpreto, il pubblico mi guarda come se fossi un’aliena. È come se si domandassero: ‘Ma davvero questa signora ha una sensualità?’. E la risposta è: certo che sì! Perché mai una donna con i capelli grigi e un corpo che non rientra nei canoni dovrebbe spegnersi? Perché dovrebbe smettere di esistere? Attraverso Rosaria posso giocare con il mio corpo, con l’energia, con una forma di erotismo che non corrisponde agli standard estetici dominanti. Il mio aspetto non è una battaglia: è una scelta. A un certo punto ho deciso che non avrebbe avuto senso aderire a modelli imposti. Perché dovrebbero decidere gli altri chi devo essere? Un uomo con i capelli grigi viene definito affascinante. Una donna, no. Ma il fascino non è bellezza: è molto di più. E Rosaria mi permette di esprimere tutto questo. Qualcuno mi ha chiesto, quasi scandalizzato: ‘Ma davvero fa la pornoprecaria?’. Sì, lo faccio. E ne vado fiera”.

Secondo lei, perché facciamo così fatica ad accettare l’idea le persone over 60 possano avere una sessualità attiva?

“Perché ci spaventa. Viviamo in una società che impone di essere sempre giovani, belli, performanti. Il corpo che invecchia ci mette di fronte al tempo che passa. Ci ricorda che un giorno saremo anche noi così. E allora lo si rifiuta, lo si allontana. La vecchiaia disturba perché ci obbliga a proiettarci in un’immagine futura che non vogliamo accettare. Per questo ci rifugiamo in modelli artificiali, anche estetici. Ma inseguendo quell’ideale non si fa mai pace con se stessi. È una nuova forma di religione, un culto. Come diceva qualcuno: ‘La religione è l’oppio dei popoli’. È cambiata la religione, ma non il bisogno di qualcosa che rassicuri”.

E quindi anche la sessualità viene automaticamente associata alla giovinezza…

“…ma non dovrebbe esserlo. La sessualità non ha età. Lo dico anche con ironia. Qualche giorno fa, in una trasmissione tv, scherzavo dicendo: ‘Volete mettere il vantaggio, per una donna matura, di fare sesso senza il rischio di restare incinta?’. Sono in una fase della vita in cui, se ho qualcosa da dire, la dico. Ci penso, certo. Ma alla terza volta che mi torna in mente, parlo. Ho lottato per questa libertà, e non vedo perché dovrei rinunciarvi”.

Retaggio culturale?

“Spaventa l’idea che una donna, anche se non corrisponde più ai canoni estetici dominanti, possa essere ancora autonoma, potente. Quel potere destabilizza: mette in crisi un equilibrio che, finora, ha garantito a molti uomini e a certi sistemi sociali un certo controllo. Se una donna matura non si rassegna, se rivendica la sua libertà e il diritto di vivere come desidera, diventa una minaccia. E fa paura. Ma ciò che mi spaventa ancora di più è quando le donne iniziano a imitare gli uomini per ottenere potere. Lì perdiamo qualcosa. Perché esiste un’unicità che appartiene a ciascuno di noi, e va difesa. L’uguaglianza non deve coincidere con l’omologazione. Essere donna non significa essere una versione più educata dell’uomo. È un’identità a sé. E vorrei chiarire un punto. Essere cattolici non significa per forza essere bigotti. Da ragazza avevo una fede molto forte. Eppure, ho votato per il diritto all’aborto o al divorzio. Sono cresciuta con certi valori, ma non li ho mai usati per giudicare la vita degli altri. Non ho ad esempio nessun problema a riconoscere i diritti della comunità LGBTQ+. Non vedo alcuna differenza sostanziale: siamo persone, con affetti, storie, scelte. E le scelte appartengono alla sfera privata. Nessuno ha il diritto di stabilire cosa sia giusto o sbagliato per un altro, se non c’è prevaricazione. È solo una questione di rispetto. Anzi, le dico di più: io non ho difficoltà a non giudicare mentre noto qualche perplessità nelle generazioni più giovani!”.

Cioè?

“Le faccio un esempio. Quando un mio nipote, che aveva circa ventiquattro anni, ci ha detto di avere un compagno, sa chi ha reagito in modo più impacciato? Non i nonni, né gli zii. Ma mia nipote, che aveva la sua stessa età: rideva quasi imbarazzata. Noi adulti, invece, abbiamo reagito con naturalezza. Oggi il suo compagno viene a casa, è parte della famiglia. E anche un’altra mia nipote, che viveva in Australia, oggi sta con una donna. Per me è la cosa più naturale del mondo. L’amore, la scelta della persona con cui condividere la vita, non riguarda nessun altro. Chi sono per dire se è giusto o sbagliato? Non spetta a me giudicare”.

Ha definito Rosaria una ‘sessantottina’, figura che evoca libertà e rottura degli schemi. Lei, personalmente, quando si è sentita davvero libera?

“Per molti anni mi sono sentita limitata. È paradossale, ma la vera libertà l’ho provata quando ho incontrato il mio compagno, poi diventato mio marito. Ci conosciamo dal 1976, ci siamo sposati nell’87, stiamo insieme da una vita. Nonostante la mia educazione cattolica, è stato lui a spingermi a fare scelte autonome. Mi diceva: ‘Devi decidere tu’. All’inizio mi sembrava strano. Eppure, nelle famiglie del Sud, almeno nella mia, erano le donne a decidere. Si faceva finta che comandassero gli uomini, ma non era così. Mia madre, per esempio, aveva in mano tutto. Mio marito è stato fondamentale per aiutarmi a riconoscere la mia individualità. Poi ha contato anche il percorso scolastico: il liceo classico ti forma, ti dà metodo. Ero una studentessa ribelle: alcuni giorni mi volevano appendere al pennone dell’istituto! Ma anche quello fa parte di me. Ho fatto scelte che considero scelte di libertà. Come restare a vivere dove sono nata, nonostante il mio mestiere. Non ho mai voluto trasferirmi a Roma, come molti dicevano fosse necessario: ‘No, grazie, resto a casa mia’, era la mia risposta. Eppure, le opportunità sono arrivate lo stesso. Forse anche più di quanto mi sarei aspettata altrove. E non me ne sono mai pentita”.

Nel suo percorso artistico, quali sono stati i momenti chiave?

“Sono stati molti. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi eccellenti, persone che mi hanno dato fiducia in modi inaspettati. Umberto Marino, ad esempio, è stato tra i primi ad affidarmi un bel ruolo in televisione, ne I bambini di Betlemme. Non ho nemmeno fatto un provino: abbiamo parlato, semplicemente, e mi ha assegnato la parte. Ero incredula. Continuavo a pensare: ‘Davvero ha scelto me, che non ho fatto quasi nulla finora?’. Anche con Gomorra è stato curioso. Non avevo mai visto una puntata quando mi hanno proposto il ruolo. Mio figlio, invece, la conosceva molto bene e mi ha aiutata a preparare il video. Quando sono arrivata sul set, ho confessato con sincerità che non conoscevo nulla del racconto. E forse è stato un vantaggio. Mio figlio mi disse: ‘Così puoi creare un personaggio davvero tuo, che non somiglia a nessun altro’. Ho sempre avuto bisogno di uscire dalla mia zona di comfort. Se tutto diventa troppo facile, cambio. Non mi interessa restare dove è comodo: mi serve uno stimolo. È stato così anche con Rosaria. Io e Maria Bolignano, la sceneggiatrice e regista dello spettacolo, ci conosciamo da anni, tra noi c’è un legame profondo, quasi familiare. Le Pornoprecarie ha avuto una gestazione lunghissima: Maria ha impiegato quasi dieci anni per realizzarlo. E sa perché? Perché era uno spettacolo con troppe donne. Nel nostro teatro, se non hai nomi noti o grandi sponsor, un progetto tutto al femminile difficilmente trova spazio. Per fortuna abbiamo incontrato il produttore Rino Pinto, che ha creduto in noi e ci ha dato la possibilità di andare in scena”.

Cosa l’ha spinta, all’inizio, a scegliere questo mestiere?

“Tutto è cominciato da bambina, all’oratorio. Era il nostro punto di riferimento, una vera palestra. Si facevano recite, e in quel contesto ho capito che mi piaceva stare in scena. Poi, un professore di italiano di un liceo scientifico mi disse: ‘Se ti interessa solo esibirti, lascia perdere. Ma se vuoi usare il teatro per comunicare qualcosa, allora ha senso’. E lì ho realizzato che ciò che mi attrae non è tanto il palcoscenico in sé, ma la possibilità di trasmettere qualcosa. Non è solo l’applauso, che fa piacere, ma quel momento in cui una persona ti ferma per strada e ti accoglie con: ‘Signora, ci ha emozionati davvero’. È questa la vera ragione per cui faccio questo lavoro. Che si tratti di allegria o di una riflessione più profonda, l’importante è che arrivi. Se fosse solo questione di vanità, non lo farei. Questo è l’unico mestiere che so fare. Me lo chiedono spesso: ‘Perché non insegna teatro?’. Ma non voglio. Insegnare è una cosa seria, serve competenza. E non mi piace giocare con i sogni o l’entusiasmo dei ragazzi”.

Le è mai capitato di sentirsi tradita dal teatro o, comunque, dalla recitazione?

“No, non parlerei di tradimento. Ci sono stati momenti di stanchezza, sì. Ma ogni volta ho trovato la forza per fermarmi e riflettere: capire cosa stava succedendo intorno a me, e cosa desideravo davvero. Dopo la pandemia, ad esempio, mi sono fermata per scelta. Sentivo il bisogno di prendermi una pausa, anche per rispetto verso i tanti colleghi che in quel periodo, soprattutto chi viveva solo di teatro, si sono trovati senza lavoro. Mi sembrava giusto rallentare anch’io. Lo so, può sembrare un pensiero strano, ma per me era una questione di onestà. Se una compagnia cerca me, e in quel momento non ci sono, troverà qualcun altro. Nessuno è indispensabile. Dovremmo ricordarcelo tutti, in questo mestiere”.

Le ha mai fatto paura la precarietà del lavoro dell’attore?

“Lla precarietà non mi ha mai spaventata. Sapevo fin dall’inizio che era parte del percorso. Anche mio marito lavorava in teatro, faceva il direttore di scena. Eppure, siamo riusciti a crescere nostro figlio con equilibrio: ha sempre saputo che, se non c’erano soldi, alcune cose non si potevano avere. Ha imparato il valore delle cose. Se non si poteva andare in vacanza, glielo spiegavamo, e lui accettava. Certo, da piccolo ci restava un po’ male, ma crescendo le persone ci hanno fatto i complimenti per l’educazione che ha ricevuto. Veniva con me a fare la spesa, chiedeva qualcosa, e io gli rispondevo: ‘In questo momento non possiamo permettercelo’. E lui capiva. È cresciuto nel teatro. A tre anni vedeva spettacoli con Baricco, stava tra attori come Renato Carpentieri. Poi si è allontanato: ha fatto videomaking, ora insegna audiovisivo in un liceo a Roma. Ma poi è tornato. Gli ho chiesto di curare la regia di uno spettacolo con un testo di Mimmo Borrelli. Alla fine della prima, mi ha ringraziato: ‘Mamma, hai ragione. È un’altra cosa. È un’emozione diversa’. E lo è davvero”.

Quindi, non ha mai vissuto con ansia la precarietà?

“No, e oggi sono anche in pensione. Questo mi permette di vivere il lavoro con più leggerezza, di divertirmi di più. Il nostro percorso l’abbiamo fatto. Ma mi dispiace per i giovani. Oggi chi inizia trova molte difficoltà, soprattutto nel cinema. Almeno chi fa teatro è più abituato a stringere i denti. A teatro si combatte, ci si arrangia, i pagamenti non sono regolari. È faticoso, ma insegna anche a cavarsela”.

C’è stato, se c’è stato, un sacrificio che considera il più grande per fare questo mestiere?

“Ogni scelta comporta una rinuncia. Se si decide di fare questo lavoro, si sa che può capitare di lavorare anche a Natale. Ma è una scelta, e non ci si può lamentare. Quando mio figlio aveva tre anni, mi sono fermata. Io e mio marito ci siamo organizzati per non essere mai in tournée contemporaneamente. Così c’era sempre uno dei due a casa. Quando non era possibile, lo affidavamo ai nonni. E i nonni, in Italia, sono il vero welfare. Senza di loro, questo Paese sarebbe già crollato, anche economicamente. Quindi no, non parlerei di grandi sacrifici. Non faccio un lavoro pesante, non vado in miniera. E me lo ricordo ogni volta che mi sveglio alle cinque del mattino per un set. Se mi viene da lamentarmi, mi fermo e penso: ‘Ringrazia che stai facendo qualcosa che ti piace’.

Il cinema, che le ha dato popolarità presso il grande pubblico, l’ha mai etichettata?

“Assolutamente sì. È inevitabile. Ho iniziato a interpretare madri prima ancora di compiere cinquant’anni, anche di attrici quasi mie coetanee. Poi sono diventata la nonna. Ho fatto anche la parte del fantasma. A questo punto, la prossima sarà il morto! È il percorso naturale, pare (ride, ndr). Ed è proprio per questo che do tanto valore al teatro. Il teatro mi restituisce una libertà che il cinema non concede. Solo lì posso interpretare una pornoprecaria, un personaggio fuori dagli schemi, che sfugge ai cliché. Il cinema tende a incasellarti. Il teatro, invece, ti permette di giocare”.

Recentemente è entrata anche nel cast di Un posto al sole, dopo un’esperienza ‘divertente’ qualche anno fa…

“Ho scherzato quella volta: ‘Sono felice di dare la voce a Bricca, soprattutto perché nessuno potrà dire che sono un’attrice cane… visto che stavolta interpreto proprio un cane. Se lo dicessero, significherebbe che ho fatto bene il mio lavoro’. Un posto al sole lo guardo la sera, e penso che chi fa questo mestiere dovrebbe seguire certi prodotti, anche solo per capirne la struttura, il linguaggio, il motivo per cui funzionano. Una soap che va in onda da trent’anni non è semplicemente un fenomeno napoletano: è qualcosa che merita di essere studiato. Dietro c’è una costruzione narrativa precisa, un’organizzazione tecnica importante, un legame forte con il pubblico. Quando Whoopi Goldberg è venuta a Napoli proprio per prendere parte alla soap, mi ha colpito moltissimo. Non è certo il tipo che fa le cose tanto per fare. Viene da New York, dove Un posto al sole è molto seguito, e la sua presenza ha confermato che dietro quel prodotto c’è un mondo che spesso si sottovaluta. A me non è mai piaciuto l’atteggiamento di chi fa l’attore con la ‘puzza sotto il naso’. Lo trovo snobismo inutile. Ricordo quando eravamo giovani e c’era chi ti guardava storto se ascoltavi Lucio Battisti, perché ‘era di destra’. Ma cosa significa? A me piacevano le sue canzoni. Chi l’ha stabilito che non si poteva ascoltarlo? Frequentavo ambienti anche molto politicizzati, ma certe rigidità non le ho mai capite. Ecco, Un posto al sole è stato anche questo: un’occasione per rimettere le cose nella giusta prospettiva. Per ricordarmi che i pregiudizi, nel nostro mestiere come nella vita, andrebbero lasciati indietro. A muovermi è sempre la curiosità, il perché, il desiderio anche di mettermi dall’altra parte”.

C’è sempre in lei questa voglia di capire, di interrogarsi. Ha trovato risposte ai suoi “perché”?

“Per fortuna no. Trovare tutte le risposte significherebbe aver chiuso un ciclo, e per me sarebbe una tragedia. La vita è interessante proprio perché continui a porti domande. Il fatto stesso di non avere risposte ti tiene viva, curiosa, aperta. Sono fatta così. Anche ora che parlo con lei, mi chiedo: ‘Chissà com’è questa persona, che voce ha quando la incontrerò per strada?’. Se sono sull’autobus e vedo qualcuno con lo sguardo triste, mi domando cosa gli sia accaduto. Spesso capita che perfetti sconosciuti si avvicinino e mi raccontino la loro vita. E io ascolto, perché voglio capire. Il ‘perché’ è il motore di tutto. È ciò che ti spinge a cercare, a osservare, a comprendere”.

Siamo abituati a pensarla come un’attrice comica. Ma se dovessimo rompere questo stereotipo… cosa rende triste Nunzia Schiano?

“In questo momento, ciò che mi rattrista di più o, meglio, che mi preoccupa profondamente è il mondo in cui viviamo. Mi fa male vedere che stiamo distruggendo il futuro. Mi addolora sapere che ci sono bambini che muoiono di fame, di freddo, sotto le bombe. Che c’è chi tradisce la loro infanzia, chi li colpisce direttamente o indirettamente, chi non pensa a loro. Tutta la vicenda Epstein, ad esempio, tutto quel marciume che continua a emergere… mi manda fuori di testa. Quando guardo la tv, mi arrabbio. Mio marito mi dice: ‘Nunzia, smetti di parlare da sola con la televisione!’. Ma io non riesco a restare in silenzio. L’idea che si calpesti l’innocenza, che si distrugga il futuro, per me è intollerabile. È l’impotenza, forse, la cosa che fa più male. Sapere di poter fare poco”.

Forse è proprio l’impossibilità di agire concretamente che fa più male. Anche quando si prova, si ha l’impressione che non basti.

“Esatto. È vero che, goccia dopo goccia, si forma il mare. Ma serve che le gocce siano tante. E invece, oggi, molti hanno rinunciato. Non andiamo nemmeno più a votare. Abbiamo abdicato a tante responsabilità, e poi ci sembra tutto normale. Ma non lo è. Intanto aumentano i femminicidi, crescono le disuguaglianze. Ci sono territori completamente abbandonati, e nessuno si assume la responsabilità di nulla. Pensiamo a quello che sta accadendo a Niscemi, ad esempio”:

Lo dice a me che sono siciliano?

“E intanto si continua a ripetere: ‘Dobbiamo fare il ponte (sullo stretto di Messina, ndr)!’. Ma quale ponte? Cominciamo dalle strade: per arrivare a Palermo da Catania ci vuole mezza giornata. Il treno poi… lasciamo stare. Sprechiamo quei soldi quando nel frattempo ci sono famiglie che restano senza casa, ragazze che piangono disperate. E il cuore si spezza. Ma chi ha costruito quelle case abusive? Chi ha concesso le sanatorie? Il disprezzo per la dignità umana non riesco ad accettarlo”.

In Le Pornoprecarie c’è anche tutta un’umanità insolita. Lei conosceva il mondo di OnlyFans?

“No ed è stato proprio questo l’aspetto divertente. Continuavo a sentirlo nominare: ‘OnlyFans, OnlyFans…’, ma non sapevo cosa fosse. Nel nostro spettacolo si chiama OnlyFals proprio perché è fatto ‘a modo nostro’, in casa, ma dico sempre che io vivo il mio ‘tempo delle mele’ a 66 anni. Una volta chiesi: ‘Ma questo oggetto a che serve’”, e stavano parlando di un dildo. Maria, la regista, mi disse: ‘Nunzia, lo porti tu in scena’. All’inizio ero imbarazzata, poi Rosaria, il mio personaggio, mi ha dato il via libera per lasciarmi andare. Adesso conosco tutto il mondo dei sex toys… e mi diverto pure! Mi diverto molto con Yulyia Mayarchuk e con Alessio Sica, le due persone con cui condivido più tempo in scena. Yuliya è adorabile, vive in un’altra dimensione: yoga, meditazione… siamo mondi lontanissimi, ma ci facciamo molte risate insieme. Con Maria, la regista, invece, c’è un rapporto ancora più profondo. Una vera sorellanza. E anche con la produzione, con Carmine Gambardella, si è creato un clima bellissimo. E non è scontato, né sul piano umano né su quello professionale”.

Torna con i sex toys sempre quella sua curiosità di cui parlavamo prima?

“Sì, ma non sono io quella: è Rosaria. Questo è il bello del nostro mestiere: puoi essere qualcun altro. E io ci metto tutta la mia follia. Sono una Pasqua, come si dice. Le Pornoprecarie è davvero uno spettacolo liberatorio, anche da dolore”.

C’è qualcosa che oggi le manca?

“Dal punto di vista affettivo, mi manca moltissimo mia madre. Anche mio padre, certo, ma lei era un punto fermo. Si chiamava Domenica… Mi manca poterle mostrare fin dove sono arrivata. Ha cominciato a essere orgogliosa di me solo dopo i quarant’anni. Prima non capiva: per lei, vivere in modo precario, lasciare Veterinaria come avevo fatto io dopo quasi trenta esami, era difficile da accettare. Poi ha cominciato a sentire le persone che parlavano di me, che mi riconoscevano, e allora ha capito che non era più un capriccio, ma un lavoro vero. E oggi mi manca poterla rendere ancora più fiera. Era legatissima a mio marito. Come spesso accade tra madre e figlia, lui aveva sempre ragione, qualunque cosa accadesse”.

Lei è comica, ma sembra che il dolore le appartenga profondamente…

“Come diceva qualcuno, per far ridere bisogna aver conosciuto il dolore. La risata è una forma di liberazione, ma ci arrivi davvero solo se hai attraversato momenti duri. Solo conoscendo il pianto profondo puoi provare a dare sollievo agli altri. E sono grata, nel modo giusto, al dolore che ho vissuto. Perché mi ha dato questa possibilità”.

È stata la morte di sua madre il dolore più grande?

“Sì, direi di sì. Ho affrontato anche altri momenti difficili, ma quello è stato… tanto. Mia madre è morta nel 2010. Sono passati molti anni, ma non è vero che il dolore passa. Cambia forma, si trasforma, ma resta. Il dolore non svanisce mai del tutto, non scompare: si attenua, prende un’altra forma, ma resta. E col tempo ti rendi conto che anche il dolore ha una funzione: ti insegna a guardare gli altri in modo diverso, con più attenzione. Perché la vita non è semplice per nessuno. Bisogna metterlo in conto, come la vecchiaia. Non è qualcosa che riguarda solo gli altri. Prima o poi tocca anche a noi. Accettarlo ti aiuta, anche nel lavoro. Quando affronto personaggi complessi, parto sempre dall’umanità. Perché quella non cambia. Il dolore è lo stesso, che si sia poveri, ricchi o criminali. A cambiare è solo il modo in cui lo si affronta, e quello dipende dal contesto, dall’ambiente, dall’educazione. Ma i sentimenti sono uguali per tutti. Non è che chi vive in una baracca ama meno profondamente di chi sta in un attico con vista. Cambia il linguaggio, non la sostanza. Pensi che i miei periodi più intensi dal punto di vista lavorativo hanno coinciso con momenti di grande dolore personale”.

Non ne avevo dubbi. La vita è spesso ironica, a volte anche crudele.

“Le dico solo questo: mentre giravo Reality e Benvenuti al Nord, mio marito era in terapia intensiva. Capisce cosa voglio dire? Quando qualcuno mi ha detto ‘Eh, ma fa tutto lei”, ho risposto: ‘Va bene, falli tu ma prenditi anche gli altri anni della mia vita. Tutto, non solo il bello, anche il dolore, senza scegliere’. Ho sempre fatto affidamento sulle mie forze. Non so se qualcuno, da lassù, abbia voluto aiutarmi. Forse. Ma tutto quello che ho fatto, l’ho fatto camminando con le mie gambe”.