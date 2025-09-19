Nunzio Sblendido trovato morto ad Abriola vicino Potenza, due giorni prima era stata trovata la sua auto

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nunzio Sblendido, 35enne di cui si erano perse le tracce dal 15 settembre scorso, è stato trovato morto ad Abriola, poco distante da Potenza. Due giorni fa, la sua auto era stata rinvenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere. Sono in corso le indagini per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o se l’uomo abbia perso la vita a seguito di un malore improvviso.

Nunzio Sblendido, 35enne scomparso trovato morto ad Abriola (Potenza)

Le ricerche di Nunzio Sblendido, il 35enne di cui si erano perse le tracce ormai da giorni, si sono concluse tragicamente: l’uomo è morto.

Il corpo senza vita del 35enne scomparso dal 15 settembre è stato trovato ad Abriola, in provincia di Potenza.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il 35enne era scomparso dal 15 settembre: il corpo è stato ritrovato ad Abriola

Sblendido è stato ritrovato all’interno di un canale, poco distante dal casello ferroviario di Abriola, in una zona boschiva.

Stando a quanto si apprende dalle prime notizie diffuse sul ritrovamento, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto a poca distanza dal luogo in cui, due giorni fa, è stata ritrovata la sua automobile.

Il ritrovamento dell’auto

Infatti, mercoledì sera la Citroën C3 di proprietà di Nunzio Sblendido è stata ritrovata in località Arioso, ad Abriola.

È in questa zona che si sono quindi concentrate le ricerche da parte delle Forze dell’Ordine.

Gli investigatori hanno rinvenuto l’automobile del 35enne e successivamente, nel pomeriggio del 18 settembre, hanno ritrovato nella medesima zona anche il borsello di Sblendido, che conteneva i documenti dell’uomo.

Indagini ancora in corso

Nunzio Sblendido si era allontanato da casa lo scorso 15 settembre, ma i familiari lo attendevano per il pranzo. L’ultimo contatto avuto con la famiglia fu un messaggio inviato al fratello intorno alle 13 dello stesso giorno.

Dopo quell’ultimo contatto, il cellulare del 35enne è rimasto spento.

Le ricerche appena concluse con un tragico epilogo sono state condotte da Carabinieri, Polizia, Protezione Civile Gruppo Lucano e Vigili del Fuoco.

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire le cause della tragedia di Abriola. Non è ancora chiaro, infatti, se Sblendido sia morto per un malore improvviso o per un possibile gesto volontario.