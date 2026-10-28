Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto, sette denunce e il sequestro di armi, esplosivi e droga: è il bilancio di un’operazione della Polizia tra Nuoro e Orgosolo. Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di un arsenale, compresi esplosivi ritenuti pronti per essere usati in un attentato. La dinamite trovata è stata fatta brillare dagli artificieri.

Nuoro e Orgosolo, sequestrati esplosivi pronti per un attentato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra mobile di Nuoro hanno eseguito i controlli nel capoluogo barbaricino e a Orgosolo, con il supporto di altri reparti. Sono stati sequestrati sei fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici, dieci candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo, otto detonatori, un chilogrammo di cocaina, dodici chili di marijuana e 5mila euro in contanti.

Esplosivi messi in sicurezza

Gli ordigni, descritti come trasudanti e altamente instabili, sono stati messi in sicurezza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, gli artificieri della questura di Cagliari li hanno fatti brillare in un luogo sicuro. Le armi, tutte con la matricola abrasa, saranno sottoposte ad accertamenti tecnici per verificare se siano state utilizzate per commettere altri reati.

Il supporto dei reparti

All’intervento hanno partecipato anche gli agenti dei commissariati di Orgosolo e Gavoi, del Reparto prevenzione crimine Sardegna, del Nucleo artificieri di Cagliari e dei Reparti cinofili della questura di Oristano e della Penitenziaria. Una persona è stata arrestata e sette persone sono state denunciate.

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