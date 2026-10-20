Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il latitante Pietro Antonio Tolu si è consegnato ai Carabinieri nelle campagne di Nuoro. Era ricercato dopo una condanna definitiva per reati legati agli stupefacenti ed è stato condotto in carcere dopo la notifica dell’ordine di esecuzione. Aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 10 febbraio ed era stato dichiarato formalmente latitante il 3 luglio.

Nuoro: il latitante Pietro Antonio Tolu si è consegnato ai Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, Tolu si è presentato nel corso della notte del 18 ottobre ai militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro. La consegna è avvenuta nella località Marreri, nelle campagne del capoluogo barbaricino.

Le ricerche dopo la condanna

L’uomo, originario di Orune, era ricercato dal 10 febbraio, quando, in concomitanza con la sentenza della Corte di Cassazione, si era reso irreperibile. La decisione lo aveva condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione e a una multa di 15.000 euro per reati inerenti agli stupefacenti. Il 3 luglio era stato dichiarato formalmente latitante.

Le ricerche, condotte senza interruzioni dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dai militari della Compagnia di Bitti, si erano estese anche all’estero.

Dopo essersi consegnato, Tolu ha ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 12 febbraio 2026 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

Il trasferimento in carcere

Al termine delle procedure, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Nuoro, a Badu ‘e Carros. Resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Cagliari.

Pietro Antonio Tolu, come riferito dalla Nuova Sardegna, è sotto processo anche per i fatti che riguardano la fuga del boss garganico, Marco Raduano per detenzione di armi.

ANSA