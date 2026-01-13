Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri di Nuoro hanno scovato una delle più grandi piantagioni di marijuana mai rinvenute in Italia e hanno eseguito 4 arresti. Il provvedimento, eseguito nella mattinata odierna, è stato disposto dal GIP del Tribunale di Nuoro su richiesta della locale Procura, a seguito di indagini che hanno portato al sequestro di oltre 40.000 piante di cannabis indica e 13.000 piante in fase di essiccazione, per un totale di circa 3 tonnellate e mezza di sostanza stupefacente. Gli indagati, residenti nei comuni di Orani, Silanus e Buddusò, sono ritenuti responsabili di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Una quinta persona è stata deferita in stato di libertà. L’operazione ha permesso di colpire duramente il traffico di droga nella regione.

Le indagini e il sequestro record

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio lo scorso luglio, quando il Reparto Squadriglie ha condotto specifici servizi di controllo nelle campagne della provincia di Nuoro. In particolare, in agro di Orani, è stata individuata una vasta piantagione di cannabis indica composta da oltre 40.000 piante messe a dimora e 13.000 piante in fase di essiccazione. Il peso complessivo della sostanza sequestrata ha raggiunto circa 3 tonnellate e mezza.

Le indagini sono state successivamente approfondite dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro, che ha raccolto ulteriori elementi probatori a carico dei presunti responsabili. Il totale della sostanza avrebbe potuto sviluppare circa 370 kg di principio attivo, equivalenti a 15 milioni di dosi e un valore stimato di circa 31 milioni di euro sul mercato illecito.

Chi sono gli indagati e le accuse contestate

I destinatari delle misure cautelari sono 4 persone, residenti nei comuni di Orani (NU), Silanus (NU) e Buddusò (SS), mentre una quinta persona è stata denunciata a piede libero. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dapprima sul terreno e poi approfondite dagli investigatori, hanno permesso di ricostruire le modalità di coltivazione e gestione della piantagione, nonché di individuare i presunti responsabili dell’attività illecita.

Le dimensioni dell’operazione e il confronto con i dati nazionali

Secondo quanto emerge dalla relazione annuale del Ministero dell’Interno – DCSA – del 2025 sui dati relativi al 2024, il numero delle piante sequestrate nell’operazione ammonta a circa un quarto della produzione regionale di canapa del 2024 e rappresenta circa un sesto della produzione nazionale dello stesso anno. In particolare, le 25.000 piante sequestrate superano il numero complessivo di piante sequestrate nell’intera Calabria nel 2024, regione che si colloca al secondo posto dopo la Sardegna per quantità di sequestri a livello nazionale.

L’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro si inserisce dunque tra le più rilevanti mai condotte in Italia nel contrasto alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti, sia per la quantità di droga sequestrata sia per il valore economico sottratto alle organizzazioni criminali.