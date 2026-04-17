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Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 226.000 euro a Nuoro nei confronti di una donna accusata di truffa aggravata ai danni dell’INPS. Il provvedimento è stato disposto dalla locale Autorità Giudiziaria nell’ambito di un’indagine sulle frodi ai danni della spesa pubblica.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle frodi che colpiscono la spesa pubblica, con particolare attenzione alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS. Gli accertamenti, sviluppati nei mesi scorsi attraverso approfonditi riscontri documentali e bancari, hanno permesso di individuare una cittadina di origine nuorese, attualmente residente fuori Regione, che avrebbe continuato a percepire indebitamente la pensione della madre, già residente a Nuoro e deceduta da oltre 13 anni.

Il meccanismo della truffa

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe messo in atto una serie di condotte fraudolente per indurre in errore l’INPS, proseguendo nella percezione degli emolumenti pensionistici nonostante il decesso della madre. L’indagata avrebbe approfittato di un errore del sistema informatico dell’Ufficio Anagrafe comunale, che avrebbe dovuto registrare il decesso e trasmettere i relativi atti all’INPS, consentendo così l’interruzione degli accrediti pensionistici.

Invece di segnalare l’anomalia alle amministrazioni competenti, la donna avrebbe omesso volontariamente tale comunicazione, continuando a beneficiare delle somme accreditate. A questa condotta omissiva si sarebbero aggiunti ulteriori comportamenti volti a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, come la mancata chiusura del conto corrente dedicato all’accredito dei ratei pensionistici e l’aggiornamento periodico dei profili anagrafici presso gli istituti di credito, facendo risultare la madre ancora in vita anche a distanza di anni dal decesso. Questi artifici avrebbero permesso il protrarsi dell’indebito flusso di denaro pubblico.

Gestione degli immobili e ulteriori irregolarità

Nel corso delle investigazioni è emerso che la donna avrebbe gestito due immobili formalmente intestati alla madre defunta, senza mai procedere alla dichiarazione di successione. Gli immobili sarebbero stati concessi in locazione, con contratti sottoscritti dalla stessa indagata, che si sarebbe comportata di fatto come proprietaria. Questa condotta, qualificata come tacita accettazione dell’eredità, ha consentito di considerare i beni nella disponibilità effettiva della donna e, quindi, di sottoporli a sequestro ai fini della futura confisca.

Analisi dei movimenti bancari

Parallelamente, le Fiamme Gialle hanno effettuato un’accurata analisi delle movimentazioni del conto corrente intestato alla madre deceduta. Nonostante l’indagata abbia tentato di dichiararsi estranea alla gestione del conto, gli accertamenti hanno permesso di ricondurre a lei numerose operazioni, tra cui spese per l’acquisto di biglietti aerei e prenotazioni alberghiere effettuate a proprio nome.

Il sequestro dei beni

Per “congelare” il profitto del reato, costituito dalle somme indebitamente percepite, è stato disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per circa 100.000 euro, oltre a un immobile situato nel centro di Nuoro del valore stimato di circa 200.000 euro. L’operazione si inserisce nella costante azione della Guardia di Finanza a tutela della legalità economico-finanziaria, volta a contrastare le frodi e gli illeciti in danno dello Stato e della collettività, che determinano un uso indebito delle risorse pubbliche e compromettono l’equità sociale.

IPA