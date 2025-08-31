Nuotatrici italiane accusate di furto a Singapore, altre atlete coinvolte: Bottazzo spogliata dagli agenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura della Federnuoto ha aperto un’indagine sulle accuse di furto mosse alle nuotatrici italiane Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dalla polizia di Singapore. Emergono inoltre altri dettagli sul coinvolgimento di altre due atlete, Anita Bottazzo e Sofia Morini. Anche se entrambe sono risultate estranee, la prima è stata fatta spogliare durante una perquisizione.

Nuotatrici italiane, aperta un’indagine

La procura della Federnuoto italiana ha annunciato che, non appena le attività del procuratore riprenderanno, sarà aperta un’indagine sul fermo di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino a Singapore, accusate di furto.

Questa è stata l’unica comunicazione da parte dell’organizzazione che governa il nuoto in Italia dall’inizio del caso. Anche Tarantino si è completamente chiusa nel silenzio, cancellando i propri profili social.

ANSA Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

L’unica a parlare è stata Benedetta Pilato, che ha dichiarato di essere completamente estranea ai fatti e di essere stata coinvolta dalla compagna di nazionale a sua completa insaputa.

Le altre atlete coinvolte: Bottazzo fatta spogliare

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la polizia di Singapore avrebbe fermato anche altre due atlete italiane che si trovavano in viaggio con Pilato e Tarantino, per cercare gli oggetti rubati.

Si sarebbe trattato delle nuotatrici Anita Bottazzo e Sofia Morini. La prima sarebbe anche stata fatta spogliare dalla polizia di Singapore per eseguire una perquisizione.

Entrambe sono però risultate estranee alla vicenda e sono state immediatamente lasciate partire. Prima di prendere il volo che le avrebbe portate via dal piccolo Stato asiatico, le due hanno contattato l’ambasciatore italiano a Singapore Dante Brandi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso sia dalla testimonianza di Pilato, sia da alcune immagini delle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di Singapore, Tarantino avrebbe rubato e infilato nella borsa della compagna di nazionale alcuni oli essenziali.

Le due atlete sarebbero quindi state fermate dalla polizia, fino all’intervento diplomatico del ministero degli esteri. La Farnesina ha però tenuto a specificare che non c’è stato l’interessamento diretto del ministro Antonio Tajani.

Sarà l’indagine della procura della Federnuoto a stabilire la ricostruzione ufficiale. Toccherà poi al tribunale federale prendere eventuali provvedimenti.