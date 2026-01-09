Nuova allerta gialla per il Centro-Sud Italia dalla Protezione Civile: quali sono le regioni interessate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in cinque regioni del Centro-Sud a causa di una vasta area di bassa pressione che sta portando piogge intense e venti di burrasca, con particolare attenzione ai settori tirrenici e alle aree costiere di Campania, Basilicata e Calabria.

Maltempo in arrivo: le cause della nuova allerta

Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’intero territorio italiano, portando con sé condizioni di tempo perturbato. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile il peggioramento delle condizioni meteorologiche è dovuto all’arrivo di una perturbazione che coinvolge in particolare le regioni del Centro-Sud e i settori tirrenici.

Le previsioni indicano piogge intense e venti di burrasca che potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree più esposte.

Le regioni coinvolte e i fenomeni attesi

L’avviso della Protezione Civile riguarda in particolare le regioni di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Umbria, per le quali è stata valutata una allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico nella giornata di sabato 10 gennaio.

Tuttavia il maltempo interesserà anche altre aree del Paese: dalla sera di venerdì 9 gennaio sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, con particolare intensità sui settori tirrenici.

Inoltre si prevedono venti di burrasca provenienti dai quadranti occidentali con possibili rinforzi di burrasca forte su Sardegna, Sicilia, Calabria e sui settori costieri di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata occidentale. Le condizioni di vento potranno causare mareggiate lungo le coste esposte, aumentando il rischio di danni e disagi.

Rischi e criticità: cosa può accadere

Il rischio principale riguarda allagamenti, frane e esondazioni di corsi d’acqua minori, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali, consultando il bollettino nazionale di criticità e di allerta per aggiornamenti in tempo reale.

Le azioni della Protezione Civile e le raccomandazioni ai cittadini

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha attivato i sistemi di servizio nei territori interessati. Le strutture territoriali sono in costante contatto con il Dipartimento per monitorare l’evolversi della situazione e adottare le misure di prevenzione necessarie. ù

Sul sito ufficiale della Protezione Civile sono disponibili le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo, oltre alle informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori.

Tra le principali raccomandazioni si invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio, a non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o zone soggette ad allagamenti e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

In caso di emergenza è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e contattare tempestivamente i numeri di emergenza.

Previsioni per le prossime ore e possibili evoluzioni

Secondo gli esperti la fase di maltempo potrebbe proseguire anche nei giorni successivi con nuove perturbazioni in arrivo sull’Italia.

Le regioni del Centro-Sud e i settori tirrenici rimarranno sotto osservazione per il rischio di ulteriori piogge intense e venti forti. La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dalle autorità locali, pronte a intervenire in caso di necessità.

Si raccomanda quindi di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e di adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre i rischi legati al maltempo.

