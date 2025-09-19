Nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: come investire, tassi minimi garantiti e vantaggi fiscali

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il Mef annuncia una nuova emissione dei Btp Valore, i titoli di Stato riservati a famiglie e piccoli investitori. Il collocamento è in programma dal 20 alle 13 del 24 ottobre, fatta salva la chiusura anticipata. Le cedole del titolo, pensato esclusivamente per il mercato retail e i risparmiatori individuali con una durata di sette anni, saranno pagate ogni tre mesi crescenti nel tempo e prevedono i consueti vantaggi fiscali.

La nuova emissione

Per il nuovo Btp valore sarà previsto anche in questo caso prevede un premio fedeltà dello 0,8%, riconosciuto a coloro che acquistato il titolo nei giorni del collocamento lo conservano fino alla scadenza.

La sottoscrizione è senza costi ma come nelle precedenti emissioni può essere effettuata con un investimento minimo di mille euro. I risparmiatori riceveranno cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo cioè il cosiddetto meccanismo “step-up” di 3+3-2 anni, calcolate sulla base di tassi prefissati. I rendimenti minimi saranno comunicati nella giornata di venerdì 17 ottobre: validi per i primi tre anni, cresceranno nei successivi due anni e aumenteranno ulteriormente negli ultimi due.

ANSA

L’entrata della Borsa a piazza Affari a Milano

Come acquistare il Btp Valore

I tassi potranno essere soltanto confermati o ritoccati al rialzo, in caso il mercato lo rendesse necessario, al termine dell’emissione.

I titoli destinati ai piccoli risparmiatori potranno acquistato esclusivamente attraverso i servizi di home banking dedicati ai correntisti, se abilitato alle funzioni di trading online, o tramite il referente in banca o all’ufficio postale dove si è titolari di un conto deposito titoli.

Il collocamento

Il collocamento, senza commissioni eccetto gli eventuali costi di gestione del conto o del trading online, avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso tre banche dealers, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Come per tutti gli altri titoli di Stato, anche il Btp Valore è valida la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre all’esclusione dal calcolo Isee per i buoni del Tesoro, fino a una soglia massima di 50mila euro.

I Btp Valore, come i Btp Italia e Futura, sono titoli che il ministro dell’Economia emette esclusivamente per i piccoli investitori privati senza utilizzare il meccanismo dell’asta e possono rappresentare una buona opzione per gestire il proprio patrimonio nel lungo periodo.