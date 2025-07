Nuova Fiat 500 ibrida "salva" Mirafiori, il prezzo del modello più atteso: "Investimento importante"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Mirafiori è al via la produzione della nuova Fiat 500 ibrida, momento chiave per il rilancio dello stabilimento torinese. L’auto sarà affiancata alla versione elettrica, con 100mila unità annue previste. Con un prezzo di lancio di 17mila euro, la vettura sarà esclusivamente in versione mild hybrid per tenere sotto controllo le emissioni inquinanti.

La nuova chance per Mirafiori

La produzione della nuova Fiat 500 con motorizzazione ibrida ha preso il via nello stabilimento di Mirafiori, dove sarà assemblata accanto alla versione elettrica.

Con un obiettivo annuale di circa 100 mila unità, Fiat punta a rilanciare il sito produttivo torinese. “Abbiamo fatto un investimento importante per accontentare i clienti che ci chiedevano anche una variante a benzina/ibrida” ha dichiarato Olivier Francois, CEO del marchio e responsabile marketing di Stellantis.

La nuova Fiat 500 ibrida

Le prime unità pre-serie della nuova Fiat sono già state assemblate, ma la produzione su larga scala prenderà il via a novembre, con le consegne previste per dicembre.

Il prezzo di lancio sarà di 17 mila euro, inferiore a quello della Panda nella sua versione più accessoriata. L’obiettivo iniziale per il 2025 è di realizzare almeno 5mila esemplari: questo traguardo avrà un effetto rilevante su Mirafiori, dove si punta a ridurre gradualmente la cassa integrazione.

Le caratteristiche della 500

Il primo modello, battezzato “Torino”, porterà i colori giallo e blu in omaggio alla città e ai suoi fornitori: ben 70 delle 145 aziende coinvolte nel progetto hanno sede in Piemonte.

Sotto il cofano, la 500 monta un motore a benzina 1.0, con una potenza di circa 70 cavalli. Sarà disponibile unicamente con cambio manuale e tecnologia mild hybrid, pensata per contenere consumi ed emissioni.

Il ciclo produttivo di questa versione durerà due anni. Nel 2027, in occasione del 70° anniversario del modello, tornerà la versione elettrica, venduta a circa 20 mila euro grazie alle nuove batterie prodotte in Stellantis.

Entro la fine del decennio è prevista anche la terza generazione della citycar. “Il cuore di Fiat, la 500, resta a Torino. Una città che può sempre contare su di noi, merita più attenzione, le istituzioni politiche hanno ragione a ricordarcelo” ha dichiarato il Ceo Francois.