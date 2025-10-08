Nuova Flotilla per Gaza intercettata a 120 miglia da Israele, "8 ottobre nuovi cortei per la Palestina"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La nuova Freedom Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza è stata intercettata dalle forze navali di Israele a circa 120 miglia nautiche, in acque internazionali. A bordo delle 9 imbarcazioni, 150 persone provenienti da 30 Paesi stavano trasportando aiuti umanitari. Ma gli attivisti puntavano soprattutto a bucare il blocco navale per un atto politico. I sostenitori della Flotilla invitano a scendere in piazza per una nuova manifestazione per Gaza.

Nuova Flotilla intercettata da Israele

La nuova Flotilla trasportava beni per un valore di oltre 110.000 dollari, tra cui medicinali, dispositivi respiratori e generi alimentari destinati agli ospedali di Gaza.

Gli attivisti hanno denunciato che almeno tre navi (la Gaza Sunbirds, la Alaa al Najajr e la Anas al Sharif) sono state abbordate da unità militari israeliane intorno alle 4.30 del mattino, come si legge in un comunicato.

Israele conferma l’intercettazione

L’Idf e il ministero degli Esteri di Tel Aviv hanno confermato l’intervento. In un messaggio pubblicato su X, il governo israeliano ha definito la spedizione “un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento”. Tutti i partecipanti, secondo la stessa fonte, “sono stati trasferiti in un porto israeliano e saranno espulsi nelle prossime ore”.

Dalla Flotilla arriva però una versione opposta: viene sostenuto che si tratti di un sequestro in acque internazionali. Gli attivisti hanno assicurato di non rappresentare alcuna minaccia, ma di trasportare unicamente aiuti umanitari.

Chi c’è a bordo della nuova Flotilla

La Freedom Flotilla è un’iniziativa congiunta della Freedom Flotilla Coalition e del collettivo Thousand Madleens to Gaza, realtà nate per denunciare il blocco imposto da Israele all’enclave palestinese. Tra i partecipanti figurano attivisti, giornalisti e operatori umanitari provenienti da Europa, America Latina e Medio Oriente.

Nei giorni scorsi Antonio La Piccirella, uno dei membri italiani rientrati dalla precedente missione Global Sumud Flotilla, aveva annunciato l’imminente partenza della nuova spedizione: “Fate rumore e poi riorganizziamoci per la prossima irresponsabile provocazione globale”, aveva dichiarato.

“8 ottobre tutti in piazza per Gaza”

L’intercettazione delle navi ha spinto diverse organizzazioni a lanciare un appello alla mobilitazione. “L’8 ottobre tutti in piazza” è lo slogan rilanciato da Freedom Flotilla Coalition, Giovani Palestinesi Italia, Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese.

Sono previsti cortei e presìdi in decine di città italiane: a Roma un corteo attraverserà il centro da Colosseo a Piramide.

A Milano, Bologna, Napoli, Parma, Ferrara, Taranto, Bergamo, Reggio Emilia e molte altre località si terranno manifestazioni di solidarietà con la popolazione di Gaza e con gli attivisti a bordo della Flotilla. A Roma sono attese circa tremila persone.