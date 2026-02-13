Nuova Flotilla verso Cuba dopo Gaza, il gesto politico contro gli Usa e le restrizioni di Donald Trump

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una nuova flotilla è in partenza verso Cuba. L’obiettivo è di portare cibo e medicine dopo le restrizioni degli Stati Uniti che hanno aggravato la crisi dell’isola. Si chiama Nuestra América Flotilla e dovrebbe partire a marzo verso Cuba, attraversando il Mar dei Caraibi. A ispirare la flotilla è la precedente missione diretta a Gaza. È partita anche la raccolta fondi e aiuti. Non si conosce ancora il numero di imbarcazioni, che dipenderà anche dalle donazioni.

Nuestra América Flotilla verso Cuba

Una nuova spedizione internazionale, denominata Nuestra América Flotilla, si prepara a salpare a marzo. La spedizione porterà cibo e medicine a Cuba; è stata promossa dall’organizzazione Progressive International e vuole rispondere alle restrizioni dell’amministrazione statunitense verso l’isola, su cui pesa una situazione economica e sociale già fragile.

L’iniziativa è stata accolta con favore da diverse figure: leader politici, attivisti e volontari. Tra i suoi sostenitori l’ex leader del Partito Laburista britannico Jeremy Corbyn e la deputata statunitense Rashida Tlaib. Ma anche l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau, che partecipò in prima persona alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

ANSA

Non si conosce il numero di imbarcazioni previste, perché dipenderanno dalle donazioni ricevute, ma anche dal numero di equipaggi che si andranno a formare e dalle navi che verranno messe a disposizione. Come già accaduto per la Global Sumud Flotilla, anche in questo caso le imbarcazioni potrebbero partire da diversi Paesi, riunirsi in un porto e viaggiare insieme verso la destinazione.

Donazioni e organizzazione

Proprio da questo parte la complessa organizzazione dell’operazione. Domenica 15 febbraio si terrà la prima assemblea internazionale che ha lo scopo proprio di pianificare la logistica, coordinare i volontari e avviare l’approvvigionamento degli aiuti umanitari.

È partita anche la campagna di raccolta di fondi e aiuti per la popolazione cubana. Secondo quanto dichiarato dal portavoce della flotilla, le ore di raccolta fondi stanno andando bene. “L’inizio è incoraggiante, ma abbiamo ancora bisogno di molto più sostegno“, spiega James Schneider.

Aggiunge che anche se solo una nave riuscirà a salpare e approdare a Cuba, sarà comunque un risultato importante per rompere l’assedio e ripristinare la solidarietà internazionale. Ovviamente l’organizzatore spera in una mobilitazione maggiore.

Perché parte una nuova flotilla

Forse se ne parla ancora poco in Italia, ma gli Stati Uniti hanno bloccato l’arrivo di petrolio a Cuba, causando prima disagi, poi una crisi umanitaria. Infatti i cubani sono rimasti senza elettricità, senza cibo e senza medicine.

Dal portavoce dell’iniziativa: “Non è esagerato vedere dei parallelismi con il trattamento riservato da Israele a Gaza”. Secondo questo, infatti, si tratta di un assedio, quindi un atto di punizione collettiva che viola il diritto internazionale.

Gli organizzatori della missione, in una nota ufficiale, dichiarano di rispondere con la flotilla a un rapido deterioramento della situazione. “Le sanzioni e le restrizioni più severe imposte dagli Stati Uniti hanno interrotto l’importazione di carburante e bloccato i voli”, spiegano. E aggiungono che questo blocco mette a dura prova gli ospedali, i sistemi di trasporto, la vita quotidiana di famiglie, anziani e malati. Infatti i blackout stanno colpendo case, cliniche e infrastrutture critiche.