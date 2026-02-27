Nuova legge elettorale "Stabilicum" voluta da Meloni, chi vincerebbe le elezioni se si andasse alle urne oggi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si chiama Stabilicum la nuova legge elettorale, un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Permette a ogni partito un numero di seggi in proporzione ai voti che prende, con la coalizione che ottiene più voti che si vedrà assegnati anche 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Inoltre, è previsto il premio di maggioranza per chi raggiunge almeno il 40% dei voti. Youtrend ha messo a confronto Rosatellum e Stabilicum per capire chi vincerebbe oggi alle elezioni.

Nuova legge elettorale “Stabilicum”

Come dice il nome, la nuova legge elettorale “Stabilicum” punta alla stabilità e lo fa con un sistema proporzionale con premio di maggioranza.

Da una parte resta proporzionale, con sbarramento al 3% e niente preferenze; dall’altra parte prevede il premio di maggioranza al 40%, ma non oltre il 15% dei seggi, con indicazione obbligatoria del nome del premier in sede di presentazione delle liste. Se le coalizioni raggiungono tra il 35% e il 40%, ci sarà un secondo turno di ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza.

Vengono aboliti i collegi uninominali e ogni collegio elettorale eleggerà più di un candidato.

Chi vincerebbe se si andasse alle urne oggi

Con il nuovo sistema elettorale proposto dal centrodestra, la coalizione di maggioranza risulta avvantaggiata per le elezioni politiche che si terranno nel 2027. Le previsioni danno in perdita il centrosinistra, con meno seggi sia alla Camera che al Senato.

Lo racconta l’analisi di Youtrend, pubblicata su Repubblica, che mostra, in base ai risultati dei sondaggi attuali, chi vincerebbe alle elezioni nel 2027 con queste nuove regole.

Secondo gli ultimi sondaggi, con il Rosatellum attuale, il centrosinistra sarebbe in leggero vantaggio, ma nessuna delle coalizioni avrebbe un netto vantaggio in Parlamento. La situazione cambia con il nuovo sistema, dove il centrodestra avrebbe la meglio con il 57% dei seggi in totale.

A chi andrebbero più seggi

Entrando nel dettaglio dell’analisi condotta, alla Camera il centrodestra avrebbe 228 seggi, di cui 70 di premio. All’opposizione, senza Azione, andrebbero 113 seggi. Al centrosinistra solo 76 su 205 totali.

Questo si traduce, rispetto all’attuale distribuzione della coalizione, in una perdita di 45 seggi alla Camera e 19 al Senato per il centrosinistra.