Nuova lite tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando, toni accesissimi: "Sei una scostumata"

Confronto accesa a Ballando con le Stelle tra Barbara D’Urso, vincitrice della puntata, e Selvaggia Lucarelli al termine dell’esibizione della conduttrice con il ballerino Pasquale La Rocca. La scrittrice ha cercato di avere risposte in merito a un articolo, condiviso dalla D’Urso sui social, in cui si diceva che nel programma lei fosse sottoposta a una “demolizione psicologica lenta e logorante”. I toni si sono accesi, con la D’Urso che ha cercato di sviare, di non rispondere e di non guardare negli occhi la Lucarelli ma che poi ha finito per sbottare: “Se mi interrompi sempre sei una scostumata“.

Cosa è successo tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha iniziato il suo intervento chiedendosi perché si parlasse così tanto del ballerino Pasquale La Rocca e così poco di Barbara D’Urso, “stella”, del programma.

“Perché ti nascondi dietro di lui, perché non ci rispondi?”, ha chiesto la scrittrice. “Trovo tutto molto divertente”, ha risposto la conduttrice, mostrando un sorriso evidentemente provocatorio.

Barbara D’Urso e il ballerino Pasquale La Rocca

“Cosa c’è che non va? Perché vi lamentate di quello che vi diciamo? Non vi sentite capiti? Vi diciamo troppo poco che siete bravi?”, ha chiesto la Lucarelli per cercare di avere risposte. “Troviamo ambedue che a volte ci sia sempre troppo una motivazione che non c’entra molto con la nostra esibizione“, ha detto la D’Urso.

Barbara D’Urso e il “purgatorio televisivo”

Di fronte all’atteggiamento della D’Urso, poi la Lucarelli ha provato a richiamare la sua attenzione: “Barbara sono qua”, ottenendo in risposta: “Dato che sono una donna di spettacolo, ho visto che il cameraman stava facendo un primo piano e stavo guardando gli amici a casa, col cuore”.

“Non funziona, ci dobbiamo parlare anche se non ti piace e vorrei che mi guardassi”, ha continuato la Lucarelli. “Fai finta che vada tutto bene ma non è così”.

Selvaggia Lucarelli poi ha fatto riferimento all’articolo di un giornalista, condiviso dalla D’Urso sui social, in cui si dice che la conduttrice a Ballando con le Stelle è sottoposta a una “demolizione psicologica lenta e logorante” e che il programma per lei “è un purgatorio televisivo”.

L’attacco della D’Urso: “Sei scostumata”

“Ma tu sei qui per giudicare o per commentare quello che scriviamo sui social“, ha replicato la D’Urso”. “Ma tu parli di noi e del programma”, ha provato a controbattere la Lucarelli.

La D’Urso si è detta “annoiata” e non ha voluto commentare quell’articolo condiviso ma ha continuato a sorridere per poi dire rivolta alla telecamere: “Col cuore amici”, sottolineando di essere lì “per ballare e ascoltare i giudici”.

Secondo la D’Urso i giudici dovrebbero evitare di “attaccare verbalmente violentemente“. Poi è arrivato l’attacco alla Lucarelli, che le diceva di vivere in una bolla di fantasia: “Se continui a interrompere sei scostumata“.

“Qualcuno continuamente fa, giudica, rivela, fa gli scoop”, ha detto la D’Urso rivolta ai giudici. “Il pubblico si conquista anche con un po’ di verità e tu non ce la regali mai ha poi concluso la Lucarelli.