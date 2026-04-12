Nuova minaccia di Trump: “L’Iran verrà fatto a pezzi” e annuncia il blocco navale sullo stretto di Hormuz

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L’incontro in Pakistan non ha avuto un esito positivo. Da Islamabad, i leader di Usa e Iran annunciano il mancato accordo, il conflitto prosegue. Si inasprisce la strategia politica di Donald Trump che, con un acceso messaggio sui social, annuncia l’intenzione di imporre un blocco navale a Hormuz e minaccia di far saltare le mine antiuomo presenti nello stretto.

Nessun accordo tra Usa e Iran: il commento di Trump

Nella notte, il vicepresidente Usa J.D. Vance ha annunciato che “gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran”.

Qualche ora dopo, Donald Trump scrive sul social Truth che “l’incontro è andato bene, la maggior parte dei punti sono stati concordati, ma l’unico punto che contava davvero, il nucleare, non lo è stato”.

ANSA

I leader iraniani parlano di “irragionevoli richieste” da parte degli Usa. Trump, d’altra parte, scrive: “L’Iran sa meglio di chiunque altro come porre fine a questa situazione, che ha già devastato il loro Paese”.

Sarebbe “a causa della loro ambizione nucleare”, prosegue il Tycoon, che “la loro Marina è distrutta, la loro Aeronautica è distrutta, la loro difesa antiaerea e i radar sono inutili, Khomeini e la maggior parte dei loro ‘leader’ sono morti”.

Blocco navale sullo stretto di Hormuz

Nel lungo messaggio su Truth Donald Trump annuncia che “con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore del mondo, inizierà il processo di blocco di tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz”.

“Ho anche dato istruzioni alla nostra Marina di cercare e intercettare ogni nave nelle acque internazionali che abbia pagato un pedaggio all’Iran” continua l’inquilino della Casa Bianca.

“Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà un passaggio sicuro in alto mare” scrive Trump, secondo cui il pedaggio iraniano rappresenta un “atto illegale di estorsione”.

La minaccia sulle mine antiuomo

Il messaggio di Donald Trump ha toni minacciosi e perentori e accusa l’Iran di aver disseminato mine antiuomo nelle acque dello stretto di Hormuz.

“Inizieremo anche a distruggere le mine che gli iraniani hanno piazzato nello Stretto” scrive il Presidente a riguardo. La minaccia è chiara: “Qualsiasi iraniano che ci spari contro, o contro navi pacifiche, verrà fatto a pezzi!”.

“Inoltre, al momento opportuno, – si conclude il post – siamo completamente ‘pronti all’azione’ e il nostro esercito finirà quel poco che resta dell’Iran!”.