Nuova ondata di caldo sull'Italia, l'anticiclone africano durerà almeno fino al 7 agosto: le città colpite
La tregua dal caldo è giunta al termine. L’anticiclone africano arriva sulle città italiane con una nuova ondata di temperature torride
Sull’Italia è in arrivo una quarta ondata di caldo intenso, la più rovente dall’inizio di quest’estate bollente. A causarla sarà la riaffermazione dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, che farà raggiungere picchi di 41 gradi. Dopo il recente abbassamento delle temperature, l’afa torna a farla da padrone, in particolare nelle grandi città.
- In arrivo la quarta ondata di caldo
- Gli effetti dell’anticiclone africano
- Le città più colpite
- I consigli per difendersi dal caldo
In arrivo la quarta ondata di caldo
Negli scorsi giorni gli italiani erano tornati a respirare grazie a un netto calo delle temperature, ma la tregua è finita.
A partire dalla seconda metà di questa settimana, e ininterrottamente fino al 7 agosto, torna il caldo torrido
Le temperature, prevedono gli esperti di Meteo.it, supereranno i valori della media del periodo, con picchi fino a 41 gradi.
Il caldo si farà sentire anche ad alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra 1.500 metri.
Gli effetti dell’anticiclone africano
Il ritorno del caldo è causato dall’anticiclone africano, che si riafferma sull’intero bacino del Mediterraneo con un netto aumento delle temperature su ampie aree della penisola.
L’anticiclone subtropicale porterà cieli sereni o poco nuvolosi, forte soleggiamento e tassi di umidità in aumento lungo le aree costiere e in pianura.
L’umidità in aumento farà sì che anche le notti diverranno roventi, con temperature non inferiori ai 25 gradi e forte afa.
Le città più colpite
Le zone più colpite saranno quelle delle grandi città. A Milano, Torino e Bologna si prevedono temperature anche superiori ai 37 grandi.
Al Centro Italia, le più colpite saranno Firenze e Roma, dove il termometro potrebbe raggiungere i 39 gradi. A rischio anche la Regione Umbria.
Gli effetti maggiori si registreranno al Sud e sulle Isole, con tutte le Regioni investite da temperature estreme, anche superiori ai 40 gradi.
I consigli per difendersi dal caldo
In vista dell’aumento delle temperature, è bene ricordare gli atteggiamenti da mettere in atto per evitare i rischi del caldo sulla salute.
Bene sempre evitare l’esposizione al sole e l’attività fisica all’aperto nelle ore più calde della giornata, tra le 11:00 e le 18:00.
Particolare attenzione va prestata all’alimentazione, che deve essere leggera. Importante la frequente assunzione di liquidi, ma evitando caffè, tè e bevande gassate o alcoliche.