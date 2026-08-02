Nuova ondata di Covid in Cina in piena estate, registrato un picco di casi con la variante NB.1.8.1

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In Cina si registra un’ondata estiva di Covid spinta dalla variante Omicron NB.1.8.1, con il tasso di positività salito al 20,3%. Nonostante l’aumento dei casi sostenuto dall’uso di ambienti climatizzati in estate, le autorità e gli esperti rassicurano sulla bassa virulenza. I virologi raccomandano cautela e prevenzione a tutela delle fasce di popolazione più fragili.

Nuova ondata di Covid in Cina, i contagi salgono in piena estate

Nel corso del mese di luglio la Cina ha registrato un’anomala risalita delle infezioni respiratorie, portando il Covid al primo posto tra i patogeni rilevati negli ospedali sentinella e superando l’influenza stagionale.

Secondo i dati diffusi dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), nel solo mese di luglio si sono contati circa 79.000 casi con 130 manifestazioni gravi. Nelle rilevazioni più recenti, il tasso di positività ai test è salito al 16,3% per poi toccare il 20,3% nella terza settimana del mese, con un’incidenza maggiore segnalata nelle province meridionali.

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Gli infettivologi spiegano che il caldo estivo ha spinto la popolazione a permanere a lungo in ambienti chiusi e climatizzati, creando condizioni di trasmissione virale del tutto analoghe a quelle della stagione invernale.

Le caratteristiche della variante

La crescita dei contagi è guidata prevalentemente dalla diffusione della variante Omicron NB.1.8.1, classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “variante sotto monitoraggio” fin da maggio 2025.

Le analisi condotte dal CDC e dalle reti internazionali confermano che, pur presentando una maggiore facilità di trasmissione e una parziale capacità di eludere le difese immunitarie, la sottovariante non mostra un incremento della virulenza né della gravità clinica dei pazienti.

La maggior parte dei soggetti manifesta sintomi quali febbre, tosse e mal di gola con decorso acuto che si risolve in cinque-sette giorni. Le autorità cinesi e il Ministero della Salute italiano precisano che non vi è alcun allarme per l’Europa, dove la combinazione tra vaccinazioni, immunizzazione pregressa e disponibilità di cure garantisce una gestione controllata del quadro epidemiologico.

Gli avvisi degli esperti: le parole di Pregliasco e Bassetti

Sul tema sono intervenuti direttamente alcuni esperti. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha evidenziato come l’ondata rappresenti “un ulteriore promemoria del fatto che Sars-CoV-2 continua a circolare a livello globale e può determinare nuove ondate anche durante i mesi estivi”.

“Non è il momento dell’allarmismo, ma della vigilanza” ha aggiunto, chiarendo che “la diffusione di nuove sotto-varianti di Omicron conferma come Covid-19 sia ormai caratterizzato da una circolazione continua, con ondate ricorrenti che non seguono esclusivamente l’andamento stagionale tipico dell’influenza”.

“L’attenzione deve rimanere concentrata soprattutto sulle persone anziane, immunodepresse e affette da patologie croniche, che continuano a essere quelle maggiormente esposte al rischio di sviluppare forme severe di malattia” ha poi concluso Pregliasco.

Sulla stessa linea, l’infettivologo Matteo Bassetti ha richiamato alla tutela dei soggetti fragili dichiarando che “Il Covid continua a essere un problema per i fragili” e ricordando come “per la maggior parte della popolazione provoca oggi forme meno impegnative, ma può ancora avere conseguenze serie nelle persone anziane e fragili”.