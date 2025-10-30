Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Numerosi utenti sono stati vittime di furto d’identità: una nuova ondata di truffe digitali hanno colpito la piattaforma WhatsApp. L’allarme è stato lanciato dalle forze dell’ordine, che hanno segnalato come la procedura fraudolenta sia stata messa in atto attraverso l’invio di un codice a sei cifre, necessario per il trasferimento dell’account. Il fenomeno è stato registrato ad Aosta, dove la Polizia ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione ai messaggi sospetti provenienti da contatti apparentemente fidati.

Come avviene la truffa: il meccanismo del codice a sei cifre

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la nuova truffa informatica si basa su un semplice messaggio: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Questo testo, apparentemente innocuo, rappresenta invece il primo passo per il furto dell’account WhatsApp della vittima.

La procedura sfruttata dai cybercriminali è la stessa utilizzata dagli utenti quando cambiano telefono o numero e desiderano trasferire il proprio account WhatsApp. In circostanze normali, il titolare dell’utenza riceve un SMS con un codice a sei cifre, necessario per autenticare l’identità e completare il trasferimento dell’applicazione sul nuovo dispositivo.

Nel caso della frode, invece, la procedura è stata avviata da un hacker che, utilizzando il numero di telefono della vittima, tenta di appropriarsi dell’account. Per portare a termine l’operazione, il malintenzionato ha bisogno del codice che solo il vero proprietario riceve. Per ottenerlo, invia un messaggio fingendosi un amico o conoscente, spesso utilizzando un contatto già compromesso, e chiede di rimandare il codice ricevuto “per errore”.

Il ruolo della rubrica e la diffusione della truffa

Il messaggio ingannevole arriva da un contatto della vittima, che a sua volta è già stata colpita dalla frode e ha subito il furto dei dati, in particolare della rubrica telefonica. In questo modo, i cybercriminali possono continuare a diffondere la truffa, sfruttando la fiducia tra i contatti e ampliando il numero delle vittime. Una volta ottenuto il codice, gli hacker si impossessano dell’account WhatsApp e della rubrica, utilizzando questi dati per mettere in atto ulteriori frodi ai danni di altri utenti.

Cosa fare in caso di furto dell’account

Le forze dell’ordine hanno fornito precise indicazioni su come comportarsi in caso di furto dell’account WhatsApp. Se si perde l’accesso al proprio profilo, è consigliato tentare il recupero tramite la schermata di accesso dell’app, inserendo il proprio numero e una descrizione dettagliata dell’accaduto. In alternativa, è possibile inviare una mail a support@whatsapp.com o compilare il modulo online disponibile sul sito ufficiale di WhatsApp.

Una volta effettuata la segnalazione, si riceverà una mail di conferma con le istruzioni per il recupero del profilo, che potrà essere tentato nuovamente dopo 7 giorni, come previsto dalla policy di WhatsApp. Se il recupero non dovesse andare a buon fine, si può procedere con la rimozione e la reinstallazione dell’applicazione, tenendo presente che in assenza di backup si rischia di perdere i dati.

Come proteggere il proprio account WhatsApp

Per difendersi da queste truffe, la Polizia consiglia di attivare la verifica in due passaggi. La procedura prevede di accedere alle Impostazioni di WhatsApp, selezionare la voce Account, quindi Verifica in due passaggi e attivare o configurare un PIN a sei cifre. È possibile aggiungere anche un indirizzo email per una maggiore sicurezza.

Una volta inserito il codice di verifica, chiunque stia utilizzando il vostro account in modo abusivo verrà automaticamente disconnesso. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto anche il codice della verifica in due passaggi. Se non si riceve il codice, è possibile che il cybercriminale abbia già attivato la verifica in due passaggi sull’account rubato.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Le autorità invitano i cittadini a non rispondere mai a messaggi sospetti che richiedono l’invio di codici, anche se provengono da contatti conosciuti. È fondamentale non condividere mai il codice a sei cifre ricevuto via SMS, poiché rappresenta la chiave di accesso al proprio account WhatsApp.

Per ulteriori informazioni su come comportarsi in caso di furto dell’account e sulle procedure di recupero, è possibile consultare la pagina ufficiale delle FAQ di WhatsApp.

Il fenomeno ad Aosta e la diffusione nazionale

Il fenomeno delle truffe tramite WhatsApp è stato segnalato con particolare frequenza ad Aosta, ma le forze dell’ordine sottolineano che la minaccia riguarda tutto il territorio nazionale. Gli utenti sono invitati a mantenere alta la guardia e a seguire le indicazioni fornite per proteggere i propri dati personali.

