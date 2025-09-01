Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, l'appello sugli edifici da sgomberare dopo lo sciame

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel pomeriggio del 1° settembre si è verificata l’ennesima scossa di terremoto ai Campi Flegrei, che da circa 24 ore sono interessati da uno sciame sismico. Sono in corso le verifiche su eventuali danni prodotti dalle scosse, ma si parla già della possibilità di sgomberare diversi edifici a rischio al fine di garantire la sicurezza della popolazione.

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei alle 17.22 di lunedì 1 settembre, ed è solo l’ultima dello sciame sismico iniziato il 31 agosto.

Il sisma, di magnitudo 3.3 e con epicentro nella zona di via Pisciarelli a 2 km di profondità, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione.

iStock

Lo sciame sismico è iniziato il 31 agosto

Una scossa particolarmente intensa, l’ultima in ordine di tempo dello sciame sismico in corso, è stata avvertita dalla popolazione flegrea alle 17.22. È stata di magnitudo 3.3, con epicentro sempre.

In un solo giorno sono più di 100 i terremoti registrati a Pozzuoli e dintorno. Per questo, si è recentemente tenuta una riunione del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile.

La discussione è stata incentrata sulla possibilità di sgomberare diversi edifici. Sono infatti in corso le verifiche sugli eventuali danni prodotti dallo sciame sismico in corso.

Edifici da sgomberare: le parole del sindaco Manzoni

“Con molta probabilità dobbiamo procedere a nuovi sgomberi”: lo ha fatto sapere ufficialmente il Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

“Al momento le criticità riguardano un cantiere dell’Eav e un costone alle spalle di un’abitazione in via Napoli. Stiamo ultimando le verifiche”, ha aggiunto il primo cittadini.

Tra gli elementi che destano maggiore preoccupazione, dunque, c’è il costone che ha mostrato segni di cedimento a seguito della scossa più violenta, quella di magnitudo 4.0 che si è verificata alle 4.55 della giornata odierna.

Nel frattempo, i proprietari e gli abitanti degli edifici sono stati diffidati e non possono accedere ai locali interessati in via precauzionale. Si attende il verbale tecnico per dare il via ufficiale agli sgomberi.

L’opinione dell’Osservatorio Vesuviano

A tranquillizzare la popolazione dei Campi Flegrei, comunque, ci ha pensato l’Osservatorio Vesuviano.

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio, ha spiegato che lo sciame sismico e la scossa di terremoto registrata poche ore fa ai Campi Flegrei sono legati al bradisismo.

Lo sciame sismico, però, non sembra destinato a esaurirsi presto: è probabile che duri ancora ore.