Nuova truffa su WhatsApp, una foto può infettare il tuo smartphone e svuotare il conto

Attenzione all’invio e ricezione di immagini in chat, una nuova truffa su Whatsapp può svuotare in pochi istanti il conto corrente. Il nome della frode, tanto pericolosa quanto endemica, si chiama Whatsapp Image Scam e non è altro che una scansione involontaria dei propri dati personali, tramite un malware che può arrivare sul proprio smartphone con una foto “infetta”.

Cosa è la nuova truffa Whatsapp svuota conto

Se prima il famoso phishing agiva tramite un link, su cui non bisognava mai cliccare, la truffa si è evoluta in contenuto fotografico.

È ancora così più difficile tutelarsi perché truffare un utente risulta purtroppo davvero molto semplice.

iStock Una conversazione su Whatsapp, servizio di messaggistica dove è diffusa la truffa Image Scam

Nel dettaglio la nuova truffa Whatsapp svuota conto agisce in questo modo:

da un numero non salvato in rubrica arriva una foto

la foto, semplicemente aperta o scaricata con un click, infetta con un malware il cellulare

in pochi istanti il malware scannerizza informazioni personali, principalmente le credenziali bancarie

Un messaggio Whatsapp da non aprire

In molti casi si riesce così a svuotare il conto craccate le password dell’app presente sul telefono.

A volte, però, chi c’è dietro l’invio si rende conto che la persona dall’altro lato dello smartphone non è esperta.

Così tenta di estorcere denaro attuando una seconda truffa.

Si tratta di quella del parente in difficoltà con richieste di aiuto e somme di denaro.

C’è anche una sorta di sistema collaudato per convincere chi ignora la conversazione a cliccare sulla fotografia.

Come evitare la frode

Il primo passo per potersi tutelare dalla nuova truffa Whatsapp svuota conto è disattivare il download automatico dei media.

Si può fare tramite le impostazioni di Whatsapp dove è possibile eliminare la possibilità di avere direttamente sul cellulare tutti i media ricevuti nelle chat.

Un’altra forma di tutela è bloccare immediatamente il numero sconosciuto che ha inviato l’immagine.

Infine la possibilità di inserire la modalità aereo, al momento dell’arrivo di un messaggio sospetto, e cancellare subito chat e contenuti.

In caso di dubbi o si pensa di essere stati truffati è consigliabile contattare nell’immediato la propria banca e la polizia postale.

Esempi di messaggi da evitare

Il metodo collaudato ha una pecca, quella di avere dei messaggi preimpostati di facile riconoscibilità.

I più utilizzati per le truffe Whatsapp sono frasi del tipo “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto questo è il mio nuovo numero”.

Oppure un messaggio da un numero sempre sconosciuto che esordisce con la frase “Salve, posso parlarle un attimo?”.

Il tono è spesso sempre confidenziale e a corredo delle immagini c’è una tipica call to action come “mi riconosci in foto?”