Nuova truffa sulla richiesta di rimborso per il treno in ritardo, l'allarme sull'sms che svuota il conto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un sms che promette un rimborso per un treno in ritardo può nascondere quella che è una nuova truffa. La Polizia postale ha segnalato una nuova campagna di smishing che prende di mira i passeggeri ferroviari e potrebbe portare a far svuotare il proprio conto.

Truffa del rimborso per il treno in ritardo, come funziona

A riportare la notizia della nuova truffa è Il Fatto Quotidiano.

Si tratta una forma di frode digitale che utilizza gli sms per ingannare gli utenti.

Il messaggio viene presentato come una comunicazione di servizio per avere diritto a un rimborso per un treno arrivato in ritardo.

La promessa riguarda una somma contenuta, pari a 15 euro

Per avviare la procedura, l’utente viene invitato a cliccare su un link.

È questo il passaggio più rischioso, perché il sito indicato non appartiene ad una società ferroviaria e serve a raccogliere informazioni sensibili.

Il falso sito che imita Trenitalia

Secondo quanto individuato dal CERT-AGID, struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale dedicata alla cybersicurezza, il sito collegato all’sms è stato costruito per imitare una pagina ufficiale.

La grafica e la struttura cercano di riprodurre l’ambiente di un servizio reale, in modo da ridurre i sospetti della vittima.

Una volta aperta la pagina, viene mostrata la possibilità di recuperare il presunto rimborso.

La procedura chiede poi di inserire i dati della carta di pagamento.

In alcuni casi viene richiesta anche una piccola transazione da 1,50 euro, presentata come un passaggio necessario per ricevere l’accredito.

In realtà, il pagamento non serve a ottenere il rimborso.

È un espediente per sottrarre i dati bancari dell’utente e renderli disponibili ai truffatori.

Perché il conto può essere svuotato

Una volta inserite le informazioni bancarie nel sito falso, i truffatori possono tentare operazioni non autorizzate.

In base ai dati forniti, possono provare ad addebitare importi più alti, effettuare acquisti online o usare la carta per altre transazioni fraudolente.

Per questo, chi ha compilato il modulo e inserito i dati della carta dovrebbe contattare subito la propria banca o l’emittente della carta.

In molti casi può essere necessario bloccare lo strumento di pagamento e controllare i movimenti del conto.

I segnali per riconoscere il falso sms

Il messaggio presenta diversi elementi sospetti che possono aiutare a riconoscere la truffa.

Uno dei segnali principali riguarda il link contenuto nell’sms.

Il dominio utilizzato non corrisponde a quello ufficiale e presenta anomalie evidenti. Tra queste c’è la parola “Italiia” scritta con una doppia “i”.

Anche l’estensione del sito è insolita. Al posto di un dominio riconoscibile e coerente con i canali ufficiali, compare l’estensione “.cfd”.

Altri indizi possono essere errori grammaticali, frasi poco naturali, urgenza nel completare la procedura e richiesta di dati bancari per ricevere un rimborso.

Cosa fare se arriva il messaggio

La Polizia postale invita a non cliccare sui link ricevuti tramite sms e a non inserire dati personali o bancari su pagine aperte da collegamenti non verificati.

Chi ha già cliccato sul link e ha inserito i dati della carta deve intervenire subito.

Il primo passo è contattare la banca o il servizio clienti della carta per chiedere il blocco dello strumento di pagamento.

È poi necessario controllare i movimenti del conto e segnalare eventuali operazioni non riconosciute.

È consigliabile conservare l’sms ricevuto, il link e ogni eventuale schermata del sito falso, perché possono essere utili per la segnalazione alla Polizia postale.