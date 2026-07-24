Nuove banconote Euro, Bce lancia il sondaggio per scegliere il design: da Callas a Leonardo, ma anche natura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’Euro si rifà il look. Per la prima volta dal lancio, nei prossimi anni arriveranno banconote dall’aspetto diverso, con nuovi disegni. La Bce ha presentato i progetti finalisti per i nuovi design, scelti al termine di un iter iniziato nel 2021, che saranno votati online con un sondaggio aperto a tutti i cittadini. Nei disegni proposti una serie personaggi illustri della cultura europea, da Leonardo da Vinci a Maria Callas, ma anche natura, fiumi e uccelli.

Le nuove banconote Euro

Nei prossimi anni, per la prima volta da quando sono state introdotte, nel 2002, cambierà l’aspetto delle banconote dell’Euro.

Nella giornata di giovedì 23 luglio la Banca centrale europea (Bce) ha presentato i progetti finalisti delle future banconote, che saranno scelti entro la fine dell’anno.

ANSA

Anche i cittadini europei potranno dare il proprio parere partecipando a un sondaggio sul sito della Bce.

I nuovi design delle banconote saranno valutati anche da una commissione di esperti indipendenti, poi la decisione finale spetterà al consiglio direttivo della Bce.

“Le banconote in Euro sono più di un mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa. Attraverso design che uniscono bellezza e significato, rafforzeranno la nostra identità condivisa”, ha ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante la presentazione dei progetti finalisti.

La Bce lancia il sondaggio per scegliere il design

Sono 10 i progetti finalisti delle future banconote in Euro, arrivati al termine di un lungo iter iniziato nel 2021.

Un percorso che ha coinvolto anche i cittadini europei con un sondaggio per scegliere i nuovi temi, seguito da un concorso tra designer che ha portato alla selezione dei finalisti.

Ora la Bce ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri dei cittadini sul nuovo aspetto delle banconote.

Fino al 21 settembre tutti i cittadini europei potranno dare il proprio parere sui disegni proposti compilando un sondaggio online.

Cosa c’è nei disegni finalisti

A 25 anni dal lancio, le banconote dell’Euro cambieranno aspetto, superando la scelta di ponti e architettura generiche che fu presa all’epoca per non suscitare gelosie tra Paesi.

I progetti finalisti sono divisi in due serie con temi diversi: uno dedicato alla cultura europea, con ritratti di personaggi importanti della storia continentale, l’altra dedicata alla natura, con disegni di fiumi e uccelli.

Leonardo, Callas e Beethoven sulle nuove banconote

Per la prima proposta relativa alla cultura è stata scelta la celebre cantante d’opera Maria Callas per la banconota da 5 Euro.

Sui 10 Euro il compositore Ludwig van Beethoven, sulla banconota da 20 la scienziata e premio Nobel Marie Curie.

Lo scrittore Miguel de Cervantes per i 50 Euro, l’inventore e artista Leonardo da Vinci sui 100 Euro. Infine per i 200 la scrittrice e premio Nobel per la Pace Bertha von Suttner.

Sul retro immagini di luoghi simbolo della vita culturale, come un museo, una biblioteca e una scuola.

Oppure fiumi e uccelli

Per quanto riguarda la proposta dedicata alla natura, per ogni banconota c’è una fase del corso di un fiume europeo, dalla sorgente fino al mare, con una specie di uccello rappresentativa di ogni zona.

Si passa quindi dal picchio muraiolo alla sula bassana, dal martin pescatore alla cicogna.

Sul retro di questa serie immagini delle sedi delle principali istituzioni dell’Unione Europea.