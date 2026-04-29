Nuove banconote Euro, Leonardo Da Vinci su quella da 100? La Bce divisa tra "personaggi" e "fiumi-uccelli"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La nuova serie di banconote in Euro si avvicina: tra le ipotesi allo studio della Banca centrale europea spicca quella che potrebbe portare Leonardo da Vinci sulla banconota da 100 Euro. Ma non è l’unica opzione possibile: Francoforte è infatti divisa tra due grandi temi, uno culturale e uno naturalistico. Fuori dal restyling la banconota da 500 Euro, non più emessa da alcuni anni.

Le nuove banconote Euro

La Bce ha ufficializzato i motivi selezionati per la futura grafica delle banconote, frutto di un lungo processo partecipativo che ha coinvolto oltre 365.000 cittadini europei e diversi gruppi di esperti.

Come sottolineato dalla presidente Christine Lagarde, le nuove banconote “saranno il simbolo della nostra identità comune europea e delle diversità che ci rendono forti”.

ANSA

Le opzioni in campo sono due:

cultura europea, luoghi di cultura e condivisione;

fiumi e uccelli, resilienza nella diversità.

Leonardo da Vinci e i grandi personaggi europei

Il tema culturale è quello che sta attirando maggiore attenzione. Prevede la presenza di figure iconiche della storia europea abbinate a luoghi della cultura.

Tra i nomi selezionati:

Taglio Fronte Retro €5 Arti performative Maria Callas Artisti di strada (musica/danza/teatro) intrattengono i passanti. €10 Musica Ludwig van Beethoven Festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti. €20 Università e scuola Marie Curie (nata Skłodowska) Contesto scolastico o universitario con una insegnante e giovani allievi; libri e quaderni disposti sui banchi. €50 Biblioteche Miguel de Cervantes Saavedra Biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale. Un bimbo e una bimba cercano di prendere un libro da uno scaffale. €100 Musei e mostre Leonardo da Vinci Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea ecc. €200 Piazze pubbliche Bertha von Suttner Un piazzale alberato come luogo di incontro, con adulti e bambini che parlano, passeggiano, giocano ecc.

L’alternativa: natura, fiumi e biodiversità

L’altra proposta punta invece su un messaggio e ambientale. Il tema “Fiumi e uccelli” rappresenta gli ecosistemi europei e la loro resilienza.

Ogni banconota raffigurerebbe: diverse fasi del corso di un fiume (dalla sorgente al mare), specie di uccelli tipiche e istituzioni europee sul retro:

Taglio Fronte Retro €5 Sorgente montana Picchio muraiolo e paesaggio montano Parlamento europeo €10 Cascata Martin pescatore presso cascata o acqua corrente Commissione europea €20 Valle fluviale Colonia di gruccioni su parete di sabbia lungo un fiume Banca centrale europea €50 Fiume serpeggiante Cicogna bianca in volo su valle fluviale non confinata Corte di giustizia dell’Unione europea €100 Foce fluviale Avocetta su pianura fangosa Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea €200 Paesaggio marino Sula bassana sopra onde oceaniche Corte dei conti europea

Quando arriveranno le nuove banconote

Il processo è ancora in corso. Nel 2025 si è tenuto il concorso grafico aperto a designer europei. Entro il 2026 è prevista la selezione finale dei disegni da parte del Consiglio direttivo Bce. Nei prossimi anni arriverà la produzione e introduzione in circolazione delle nuove banconote Euro.