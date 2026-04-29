Nuove banconote Euro, Leonardo Da Vinci su quella da 100? La Bce divisa tra "personaggi" e "fiumi-uccelli"
Leonardo da Vinci o un uccello acquatico? Aperti i "ballottaggi" per decidere quali immagini finiranno sulle nuove banconote Euro di prossima uscita
La nuova serie di banconote in Euro si avvicina: tra le ipotesi allo studio della Banca centrale europea spicca quella che potrebbe portare Leonardo da Vinci sulla banconota da 100 Euro. Ma non è l’unica opzione possibile: Francoforte è infatti divisa tra due grandi temi, uno culturale e uno naturalistico. Fuori dal restyling la banconota da 500 Euro, non più emessa da alcuni anni.
- Le nuove banconote Euro
- Leonardo da Vinci e i grandi personaggi europei
- L’alternativa: natura, fiumi e biodiversità
- Quando arriveranno le nuove banconote
Le nuove banconote Euro
La Bce ha ufficializzato i motivi selezionati per la futura grafica delle banconote, frutto di un lungo processo partecipativo che ha coinvolto oltre 365.000 cittadini europei e diversi gruppi di esperti.
Come sottolineato dalla presidente Christine Lagarde, le nuove banconote “saranno il simbolo della nostra identità comune europea e delle diversità che ci rendono forti”.
Le opzioni in campo sono due:
- cultura europea, luoghi di cultura e condivisione;
- fiumi e uccelli, resilienza nella diversità.
Leonardo da Vinci e i grandi personaggi europei
Il tema culturale è quello che sta attirando maggiore attenzione. Prevede la presenza di figure iconiche della storia europea abbinate a luoghi della cultura.
Tra i nomi selezionati:
|Taglio
|Fronte
|Retro
|€5 Arti performative
|Maria Callas
|Artisti di strada (musica/danza/teatro) intrattengono i passanti.
|€10 Musica
|Ludwig van Beethoven
|Festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti.
|€20 Università e scuola
|Marie Curie (nata Skłodowska)
|Contesto scolastico o universitario con una insegnante e giovani allievi; libri e quaderni disposti sui banchi.
|€50 Biblioteche
|Miguel de Cervantes Saavedra
|Biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale. Un bimbo e una bimba cercano di prendere un libro da uno scaffale.
|€100 Musei e mostre
|Leonardo da Vinci
|Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea ecc.
|€200 Piazze pubbliche
|Bertha von Suttner
|Un piazzale alberato come luogo di incontro, con adulti e bambini che parlano, passeggiano, giocano ecc.
L’alternativa: natura, fiumi e biodiversità
L’altra proposta punta invece su un messaggio e ambientale. Il tema “Fiumi e uccelli” rappresenta gli ecosistemi europei e la loro resilienza.
Ogni banconota raffigurerebbe: diverse fasi del corso di un fiume (dalla sorgente al mare), specie di uccelli tipiche e istituzioni europee sul retro:
|Taglio
|Fronte
|Retro
|€5 Sorgente montana
|Picchio muraiolo e paesaggio montano
|Parlamento europeo
|€10 Cascata
|Martin pescatore presso cascata o acqua corrente
|Commissione europea
|€20 Valle fluviale
|Colonia di gruccioni su parete di sabbia lungo un fiume
|Banca centrale europea
|€50 Fiume serpeggiante
|Cicogna bianca in volo su valle fluviale non confinata
|Corte di giustizia dell’Unione europea
|€100 Foce fluviale
|Avocetta su pianura fangosa
|Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea
|€200 Paesaggio marino
|Sula bassana sopra onde oceaniche
|Corte dei conti europea
Quando arriveranno le nuove banconote
Il processo è ancora in corso. Nel 2025 si è tenuto il concorso grafico aperto a designer europei. Entro il 2026 è prevista la selezione finale dei disegni da parte del Consiglio direttivo Bce. Nei prossimi anni arriverà la produzione e introduzione in circolazione delle nuove banconote Euro.