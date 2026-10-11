Nuove inondazioni in Nepal spazzano via case e ponti, 5 persone risultano disperse: esondato un fiume

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuove inondazioni in Nepal hanno travolto abitazioni, ponti e infrastrutture lungo il fiume Budhi Gandaki, nel distretto di Gorkha, a circa 100 chilometri dalla capitale Kathmandu. Il bilancio provvisorio è di cinque persone disperse, mentre le autorità hanno invitato gli abitanti delle aree a valle a raggiungere luoghi sicuri. L’acqua ha danneggiato anche un cantiere idroelettrico, interrompendo collegamenti e servizi.

Le cause dell’alluvione e i danni lungo il fiume

Come riferisce Reuters, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità locali, l’ondata di piena è stata provocata da una frana che ha ostruito il corso del Budhi Gandaki nella zona di Chumnubri, nel distretto di Gorkha.

L’acqua si è riversata a valle, trascinando con sé abitazioni e infrastrutture. Secondo il quotidiano nepalese The Kathmandu Post, sono stati distrutti tre ponti, due passerelle sospese e un ponte in acciaio, mentre diverse case sono state danneggiate o sommerse.

Il fiume ha colpito anche un’area interessata dai lavori per un impianto idroelettrico, dove parte delle strutture e delle attrezzature è stata investita dalla piena.

Le autorità stanno verificando l’estensione dei danni nelle comunità più isolate, alcune delle quali sono difficili da raggiungere a causa della conformazione montuosa del territorio.

Cinque dispersi e l’ordine di evacuazione

Le persone di cui non si hanno notizie sono due donne e tre uomini, secondo quanto comunicato dall’Autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri.

Le squadre di soccorso dell’esercito e della polizia sono state inviate nella zona e stanno monitorando la situazione anche con l’ausilio di un elicottero.

Le autorità hanno inoltre diramato un’allerta per gli abitanti che vivono lungo il corso del fiume, invitandoli a spostarsi in aree sicure. L’avviso riguarda anche diversi distretti a valle, tra cui Tanahun, Chitwan e Nawalparasi.

Le notizie diffuse nelle prime ore dell’emergenza riportano numeri differenti sulle persone tratte in salvo: Al Jazeera, citando le autorità nepalesi, riferisce di almeno 82 persone soccorse, mentre altri aggiornamenti indicano un bilancio maggiore.

Il Nepal è ancora segnato dalle alluvioni dei mesi scorsi

La nuova emergenza colpisce un Paese, il Nepal, che sta ancora affrontando le conseguenze della catastrofica alluvione di agosto, provocata dal crollo di un ghiacciaio nella regione al confine con il Tibet.

Secondo Reuters, quel disastro ha causato almeno 1.457 morti, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse.