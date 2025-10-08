Nuove regole bonifici istantanei, cosa cambia e perché il rischio di truffa è 40 volte superiore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici istantanei. Le banche dovranno offrire il servizio di verifica del beneficiario e garantire altri livelli di sicurezza ai clienti che decideranno di sfruttarlo. Cambia anche il costo, che non dovrà superare quello dell’ordinario. Gli esperti lanciano l’allarme sul rischio di truffe e sull’impossibilità di bloccare i bonifici istantanei una volta partiti verso i beneficiari.

Nuove regole sui bonifici istantanei

Dal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole per i bonifici istantanei in tutta l’Unione Europea. Le banche e i prestatori di servizi di pagamento saranno obbligati a offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei a tutti i clienti. Lo scopo è quello di permettere pagamenti più veloci, a ogni ora e in tutta l’Unione Europea.

Gli utenti avranno così la possibilità di utilizzare gli stessi canali dei bonifici tradizionali, con le stesse garanzie, ma in tempi brevissimi. Infatti, la differenza tra un bonifico ordinario e uno istantaneo è il tempo di invio: nel primo caso anche fino a tre giorni, nel secondo caso appena una decina di secondi.

123RF Bonifico istantaneo: cambiano le regole

Inoltre, arriva anche la possibilità di un bonifico istantaneo con modalità “futura”, ovvero tramite la programmazione di una data precisa in cui far giungere il denaro al beneficiario in pochi secondi. Gli unici Paesi europei che ancora non dovranno adeguarsi alla data sono quelli in cui la moneta corrente non è l’euro. In quel caso, l’adeguamento scatterà a partire dal 2027.

Cosa cambia?

L’aspetto che interessa di più gli utenti è il costo. Infatti, il bonifico online ordinario ha un costo che può variare da zero a pochi euro. Il costo medio si aggira intorno a 0,64 euro, ma i bonifici istantanei sono sempre stati più alti. Con le nuove regole, questi non potranno superare il costo del bonifico ordinario.

Per cui, anche le banche che applicavano una commissione più alta dovranno adeguarsi alla nuova regola. La media del bonifico istantaneo era di circa 1,34 euro, ma in alcuni casi si arrivava anche a sette euro. A partire dal 9 ottobre i bonifici istantanei si adegueranno al prezzo di quelli ordinari e, in alcuni casi, saranno gratuiti.

Il rischio di truffa è 40 volte superiore

Gli esperti, come Lando Maria Sileoni, segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), lanciano l’allarme e consigliano cautela. In Italia le frodi con bonifico bancario sono numerose, ma l’incidenza delle truffe tramite bonifici istantanei è 40 volte superiore rispetto al bonifico ordinario.

A partire dal 9 ottobre, con un maggiore utilizzo del bonifico istantaneo, potrebbero aumentare ancora di più le truffe attraverso questo sistema di pagamento. Per questo è sempre necessario controllare a chi si sta davvero facendo il bonifico.

Le banche, però, saranno obbligate a una serie di nuove regole di monitoraggio e controllo. Per esempio, dovranno verificare che il nome del beneficiario corrisponda all’Iban o che esista davvero un conto corrente. Una volta segnalata al cliente la possibilità di una truffa, sarà quest’ultimo a decidere se proseguire con il pagamento o meno.