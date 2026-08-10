Nuove regole per il bollo auto, cosa cambia per la tassa automobilistica con la riforma approvata dal governo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Con la riforma approvata dal governo Meloni cambiano le regole per il bollo auto: non sono previsti aumenti per quanto riguarda la tassa automobilistica, ma sono state introdotte novità sulle scadenze e sulla gestione dei pagamenti. Il principale cambiamento è legato al fatto che il pagamento del bollo auto non avverrà a date fisse: sarà collegato, infatti, al mese di immatricolazione del veicolo.

La mini riforma del governo

La novità sul bollo auto è contenuta nella mini riforma approvata dal Consiglio dei Ministri nell’ambito del decreto legislativo sul federalismo fiscale.

I cambiamenti legati alla tassa automobilistica, che prenderanno il via a partire dal 1° gennaio 2028, non riguardano le tariffe (non sono previsti aumenti) o i criteri di calcolo della tassa automobilistica, bensì scadenze, procedure e gestione dei versamenti.

La novità sulla scadenza del bollo auto

La principale novità introdotta dal governo è legata alla scadenza del pagamento della tassa automobilistica: dal 2028 verrà superato l’attuale calendario con le scadenze fisse nei mesi di aprile, agosto e dicembre.

Per quanto riguarda le auto nuove, il primo bollo avrà una durata pari a 12 mesi e sarà collegato al mese di immatricolazione del veicolo. Il pagamento potrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’automobile è stata immatricolata. Negli anni successivi, invece, la scadenza sarà fissata all’ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Per quanto concerne le auto già circolanti, non cambierà la periodicità maturata.

Le altre novità sul bollo auto dal 2028

La riforma del governo Meloni introduce modifiche anche per quanto riguarda i versamenti effettuati per errore alla Regione sbagliata: non spetterà più al proprietario dell’auto avviare una richiesta di rimborso e poi procedere con un nuovo pagamento, bensì saranno direttamente gli enti territoriali a trasferire le somme alla Regione competente.

Le Regioni avranno anche la possibilità di introdurre, per determinate categorie di veicoli, la possibilità di pagamento con cadenza quadrimestrale.

Un’altra importante novità è quella relativa al fermo amministrativo: anche in caso di veicolo sottoposto a fermo fiscale da parte dell’agente della riscossione, il proprietario dovrà continuare a pagare il bollo auto, con la tassa che continuerà a maturare anche durante il periodo in cui l’auto non può circolare per effetto del fermo.

Cambiano le regole anche per le auto a noleggio: per stabilire a quale Regione versare il bollo conterà il luogo in cui viene svolta l’attività ordinaria e prevalente.

Novità bollo auto: cosa non cambia

Come già sottolineato, non sono previsti aumenti per la tassa automobilistica.

Restano validi anche i criteri usati per il bollo auto, cioè la potenza del veicolo in kW, la classe ambientale e le tariffe regionali. Le Regioni potranno ancora modificare gli importi entro i limiti previsti dalla normativa. Sono confermate le principali esenzioni e agevolazioni, come il regime previsto per le auto elettriche.

Non sono attese novità sul superbollo, confermato per i veicoli con potenza superiore a 185 kW.