Nuove regole per la sicurezza in piscina dopo le morti causate dai bocchettoni, ma niente cuffia obbligatoria

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al decreto Sport che introduce severe misure di messa in sicurezza negli impianti acquatici per prevenire incidenti e annegamenti. L’intervento legislativo, sostenuto in Aula da una maggioranza bipartisan con 244 voti favorevoli, risponde ai recenti e tragici episodi di cronaca legati all’intrappolamento dei bagnanti nei condotti di scarico.

Nuove regole per la sicurezza in piscina

Come riporta SkyTg24, la nuova normativa impone una revisione tecnica immediata per le strutture pubbliche, per gli impianti privati aperti al pubblico e per quelli ad uso collettivo situati presso hotel o agriturismi.

Le nuove disposizioni stabiliscono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, compresi i bocchettoni e le griglie di fondo, debbano garantire specifici standard tecnologici volti ad azzerare il rischio dell’effetto ventosa.

Qualora gli orifizi di filtraggio non vengano adeguatamente schermati, la legge prevede la chiusura immediata dell’impianto fino al completo adeguamento delle infrastrutture.

Per agevolare i lavori d’ammodernamento nelle strutture comunali, il Governo ha istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026.

Parallelamente, prosegue in Commissione Affari Sociali l’esame del disegno di legge quadro sulla sicurezza acquatica condotto dal presidente Ugo Cappellacci.

Cosa è successo in parlamento

Durante la discussione finale a Montecitorio è invece decaduta la proposta di rendere obbligatorio l’uso della cuffia da nuoto per tutti i minori di sedici anni.

L’emendamento a firma della deputata leghista Laura Cavandoli è stato infatti ritirato prima del voto decisivo.

La risoluzione dell’Aula ha registrato un ampio consenso parlamentare, espresso anche da esponenti di Fratelli d’Italia come il presidente della Commissione Cultura e Sport Federico Mollicone, il capogruppo Alessandro Amorese e il relatore del provvedimento Gimmi Cangiano.

Non sono mancati scontri sulle tempistiche procedurali: la parlamentare del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello e la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella hanno criticato l’approvazione d’urgenza definendo la misura frammentaria, mentre la deputata del Partito Democratico Ilenia Malavasi ha lamentato il ritardo nell’affrontare la riforma organica del settore.

Quante persone muoiono in piscina ogni anno

I dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano un quadro clinico ed epidemiologico allarmante riguardo agli incidenti nelle vasche italiane.

Tra il 2024 e il 2025 l’ente di ricerca ha censito ben trentasette decessi per annegamento all’interno degli impianti acquatici, rilevando che oltre la metà delle vittime complessive aveva meno di quattordici anni.

A livello nazionale si conteggiano mediamente 330 incidenti fatali ogni anno in acqua, con una percentuale di minori pari al 12%.

Gli esperti evidenziano come la mancata vigilanza e le anomalie di aspirazione costituiscano le cause principali di annegamento infantile, specie tra i bambini fino ai dodici anni.