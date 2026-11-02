Nuove regole Ryanair dal 10 novembre sul bagaglio da stiva, non si può consegnare a meno di un'ora dal decollo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ryanair ha comunicato nuove regole per la consegna dei bagagli in stiva all’aeroporto. Dal 10 novembre sarà possibile depositare i propri bagagli da imbarcare fino a un’ora prima dell’orario di partenza, e non più fino a 40 minuti come in precedenza. Per chi ha soltanto il bagaglio a mano, quello che si carica in cabina, invece, non cambia nulla.

Le nuove regole di Ryanair sui bagagli in stiva

La compagnia low cost irlandese Ryanair, tra le più grandi e utilizzate d’Europa, ha comunicato un’importante novità sulla consegna dei bagagli in stiva, quelli che si imbarcano prima della partenza

A partire dal 10 novembre la consegna dei bagagli, il cosiddetto bag drop, potrà avvenire soltanto fino a un’ora prima dell’orario previsto di partenza del volo.

Prima di questa modifica, per i passeggeri era possibile lasciare la propria valigia agli addetti fino a 40 minuti prima della partenza.

Cosa cambia per i passeggeri

I passeggeri che imbarcano i propri bagagli in stiva, che sono circa il 20% di quelli che viaggiano sugli aerei in Europa, dovranno quindi calcolare con più attenzione l’orario di arrivo in aeroporto.

La consegna dei bagagli in stiva è una delle attività che impiega più tempo e che spesso vede la formazione di code agli sportelli dedicati dalle compagnie aeree a questa attività.

Con la nuova politica di Ryanair sugli orari sarà necessario anticipare ulteriormente il proprio arrivo in aeroporto se si viaggia con la compagnia irlandese e si ha un bagaglio da imbarcare in stiva.

Le novità sul bagaglio a mano

Per i viaggiatori Ryanair questo cambio di regolamento non comporterà nessuna novità se si viaggia con il solo bagaglio a mano, quello che si imbarca direttamente in cabina.

Dal prossimo anno, però, anche per chi viaggia con il solo bagaglio a mano ci sarà un importante cambiamento al momento dell’acquisto del biglietto, non solo con Ryanair, ma con tutte le compagnie aeree.

Grazie a una nuova normativa europea, il prezzo del biglietto dovrà essere mostrato già inclusivo di quello del bagaglio a mano, e non come accade ora, presumendo che il passeggero viaggi senza valigia.