Nuove regole Ryanair dal 12 novembre per carte d'imbarco e check-in, solo in digitale oppure ci sarà la multa

Dal 12 novembre entrano in vigore le nuove regole di Ryanair sulle carte d’imbarco cartacee: check-in e biglietti saranno solo digitali tramite app o sito. Chi non effettua l’accettazione online dovrà pagare 55 euro in aeroporto. La misura punta a ridurre sprechi, semplificare i voli e velocizzare le procedure.

Le nuove regole per carta d’imbarco e check-in

I cambiamenti per chi vola con Ryanair sono ormai imminenti. Dal 12 novembre, infatti la compagnia aerea low-cost andrà ad abbandonare in maniera definitiva le carte d’imbarco cartacee, introducendo un sistema interamente digitale.

Le nuove regole prevedono che i viaggiatori debbano effettuare in modo obbligatorio il check-in online e utilizzare la versione elettronica del biglietto, che è possibile scaricare esclusivamente dall’app della compagnia o dal sito ufficiale.

Ryanair ha bandito la carta d’imbarco in formato cartaceo

Dopo aver completato il check-in, la carta d’imbarco appare in automatico sull’app, che di fatto sarà obbligatoria per tutti i passeggeri.

La scelta di Ryanair

L’obiettivo del cambiamento delle regole, come dichiarato dalla compagnia, è rendere i voli più rapidi e sostenibili, eliminando l’uso della carta e riducendo i costi di gestione negli aeroporti.

Inoltre, si prevede che il formato esclusivamente digitale possa semplificare la procedura in caso di ritardi o cancellazioni, permettendo ai clienti di riprenotare il volo in modo più immediato.

La compagnia ha spiegato inoltre che la decisione nasce dal desiderio di rendere più agevole l’esperienza dei passeggeri, garantendo al tempo stesso un minore impatto ambientale.

La penale prevista

A supporto dei propri clienti, la compagnia aerea Ryanair continuerà a inviare ai passeggeri una mail di promemoria 24 ore prima della partenza per ricordare di completare il check-in.

Chi però dovesse dimenticare di provvedere, potrà comunque imbarcarsi, pagando in questo caso però una penale di 55 euro, chiamata “tassa check-in”, per stampare la carta d’imbarco in aeroporto.

Nel caso in cui un viaggiatore perda il telefono o resti senza batteria poco prima del volo, potrà ricevere gratuitamente una copia della carta d’imbarco, a condizione che il check-in online sia già stato effettuato.

Per chi non dispone di smartphone o tablet, negli aeroporti saranno sempre disponibili banchi e biglietterie dedicate per completare le operazioni.