Nuove regole Ryanair, il post sulla carta d'imbarco digitale fa infuriare gli utenti: "Non ha senso"

Le nuove regole Ryanair su check-in e carta d’imbarco digitale hanno generato durissime reazioni sul web. Il post su Facebook dove viene annunciato il cambiamento, in vigore dal 12 novembre, ha suscitato commenti al vetriolo: non manca chi fa notare che gli anziani potrebbero risultare discriminati dalla novità e chi, invece, teme ripercussioni in caso di problemi con lo smartphone.

Nuove regole Ryanair al via dal 12 novembre

Le nuove regole introdotte da Ryanair, che dal 12 novembre ha deciso di eliminare la carta d’imbarco cartacea in favore del check-in totalmente digitale, hanno già infiammato il web.

Sulla pagina Facebook ufficiale italiana della compagnia, pochi giorni fa, è stato condiviso un criptico post che ha suscitato reazioni di rabbia tra gli utenti dei social.

Dal 12 novembre, i viaggiatori dovranno presentarsi all’imbarco con un documento digitale

“Sempre con te. Addio carta, presto tutto digitale”, recita la didascalia.

Poche parole sono bastate per scatenare i commenti negativi da parte di coloro che non sono assolutamente favorevoli a questo cambiamento.

Il post fa infuriare il web: “Non ha senso”

“Non ha senso. Se mi si spegne il telefono prima dell’imbarco che faccio?”, si è domandato un utente che ha commentato il post sulle nuove regole Ryanair.

Altri utenti, invece, si domandano come verranno tutelati i viaggiatori anziani, poco abituati all’utilizzo degli smartphone.

E c’è anche chi minaccia segnalazioni all’Antitrust, ricordando che “in Italia non esiste alcuna legge che ti impone di avere uno smartphone”.

Cosa cambierà per i viaggiatori

A partire da mercoledì 12 novembre, con le nuove regole Ryanair verrà imposto ai viaggiatori di dotarsi di una carta d’imbarco digitale ogni qualvolta si viaggerà con la compagnia.

Chi cercherà di imbarcarsi con un documento cartaceo potrà viaggiare comunque, ma dovrà pagare una “tassa check-in” da 55 euro.

Il check-in andrà effettuato online, da app o dal sito web, tra le 48 e le 24 ore prima del viaggio: si riceverà il documento digitale, disponibile sull’app ufficiale o sul sito della compagnia aerea.

Ryanair ha assicurato che, se il check-in verrà regolarmente effettuato seguendo queste regole, in caso di problemi allo smartphone o qualora un passeggero non dovesse disporre del dispositivo per qualsivoglia motivo, potrà ricevere gratuitamente una carta d’imbarco in aeroporto.