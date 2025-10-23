Nuove sanzioni Usa al petrolio della Russia, Trump cancella l'incontro con Putin: "Guerra sarà risolta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Via libera dal presidente statunitense Donald Trump a nuove misure contro la Russia: il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni nei confronti delle due maggiori compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft. E Trump fa marcia indietro sul vertice di Budapest con Vladimir Putin: i colloqui col leader russo sono sempre “buoni” ma alla fine “non portano a nulla”. Anche l’Unione Europea ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca che prende di mira il gas e il petrolio russo.

Ucraina-Russia, sanzioni Usa alle compagnie petrolifere russe

Nella giornata di mercoledì 22 ottobre il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni verso le principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che le sanzioni sono state decise come conseguenza della “mancanza di una seria volontà da parte della Russia di impegnarsi in un processo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina“.

ANSA Donald Trump con il segretario Nato Mark Rutte

Le sanzioni sono state annunciate mentre Trump accoglieva alla Casa Bianca il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

“Si tratta di sanzioni molto pesanti, enormi…E speriamo che non durino a lungo. Speriamo che la guerra finisca”, ha detto Trump incontrando i giornalisti.

Ue, nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Anche l’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni contro la Russia nel tentativo di indurre il Cremlino ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina.

Si tratta del 19esimo pacchetto di sanzioni varato dalla Ue dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Le sanzioni colpiscono i principali produttori russi di gas e petrolio: vietano tutte le transazioni con Rosneft e Gazprom Neft e viene introdotto il divieto di importazione di gas naturale liquefatto russo a partire dal 1° gennaio 2027.

Lukoil, riporta Euronews, non è stata inserita nella lista nera per via di una deroga concessa a Ungheria e Slovacchia, che continuano ad acquistare petrolio russo.

Inoltre ci sono diverse misure contro diverse banche, sistemi di pagamento e piattaforme di criptovalute russe.

Infine vengono inserite nella lista nera Ue altre 117 navi della “flotta ombra” russa, alle quali viene negato l’accesso ai porti e ai servizi dell’Ue.

Salta l’incontro tra Trump e Putin a Budapest

Si tratta della prima volta che l’amministrazione di Donald Trump vara sanzioni nei confronti di Mosca.

Nonostante le pressioni dei leader europei, il presidente statunitense si era sempre opposto finora a questo tipo di misure con la speranza di poter portare Putin al tavolo delle trattative.

Negli ultimi giorni Trump ha espresso pubblicamente la sua crescente insofferenza nei confronti del leader russo.

E martedì ha cancellato l’atteso vertice con Vladimir Putin in programma a Budapest, annunciato giorni fa dallo stesso presidente Usa.

L’incontro con Putin non avrebbe “portato a nulla”, ha affermato Trump dallo studio ovale. “Lo faremo in futuro”, e la “guerra sarà risolta”.

“Ogni volta che parlo con Vladimir, ho delle belle conversazioni e poi non vanno da nessuna parte”, ha detto Trump.