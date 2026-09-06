Nuovi casi di Dengue in Toscana, parla l'infettivologo che tranquillizza tutti: "Si risolve in pochi giorni"

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In Toscana sono stati segnalati e confermati dieci casi di infezione di Dengue e l’attenzione su un’eventuale ulteriore diffusione resta alta. L’infettivologo Alessandro Bartoloni, però, tranquillizza e invita a evitare allarmismi ricordando che la malattia non si trasmette da persona a persona e si risolve in poco tempo.

I casi di Dengue in Toscana

In Toscana, al momento, sono stati identificati dieci casi confermati di Dengue in soggetti che hanno frequentato nel mese di agosto un’area circoscritta fra Piombino e Baratti.

La Regione Toscana, in una nota, ha spiegato che è stata rafforzata la sorveglianza epidemiologica e attivate le misure previste per il controllo delle malattie trasmesse da zanzare, a partire da interventi di disinfestazione e di rimozione dei focolai di larve nelle aree interessate.

ANSA

Dagli specialisti del sistema sanitario arriva comunque anche un invito alla calma e ad evitare qualsiasi forma di allarmismo.

L’infettivologo sulla Dengue

L’infettivologo Alessandro Bartoloni, ordinario di malattie infettive presso Unifi e responsabile del Centro per lo studio e la cura delle malattie tropicali, ha ricordato che la “Dengue non si trasmette direttamente da persona a persona. La Dengue si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette”.

La malattia, ha spiegato l’esperto, “si manifesta come una sindrome simil influenzale il cui quadro clinico si risolve solitamente nel giro di una settimana: le complicazioni sono rare”.

Per Bartoloni è “fondamentale proseguire con le misure di prevenzione, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la presenza della zanzara tigre può essere ancora elevata”.

Sintomi e come si trasmette la malattia

I sintomi più frequenti dell’infezione Dengue sono febbre, dolori muscolari o retro-orbitali, a volte può comparire un’eruzione cutanea.

Attualmente non c’è una terapia specifica per curare la malattia, si usa il paracetamolo contro febbre e dolori.

Come spiega l’Humanitas, la dengue è una febbre emorragica di origine virale presente soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali e trasmessa principalmente dalla zanzara.

Circa metà della popolazione mondiale, da stime recenti, abita in aree in cui è possibile contrarre l’infezione. Nonostante sia nominata da circa due secoli, la dengue ha visto un picco di diffusione negli ultimi decenni, con focolai epidemici evidenziati in Centro America, Sud America, e alcune aree di Africa e Sud Est Asiatico. Recenti focolai sono stati individuati in Stati Uniti ed Europa.

La dengue si diagnostica tramite l’osservazione dei sintomi e i test per la ricerca del virus e/o degli anticorpi specifici nel sangue.