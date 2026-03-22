Nuovi casi di epatite A a Napoli e scatta il piano vaccini: sequestri di vongole e ordinanze del Comune
Epatite A a Napoli: 54 ricoverati al Cotugno e 8 nuovi casi. Sequestrati 25kg di vongole a Torre del Greco. Regione avvia piano vaccini contro il virus
L’emergenza sanitaria legata al focolaio di epatite A in Campania continua a far registrare numeri preoccupanti nella giornata di domenica 22 marzo. Mentre gli ospedali monitorano l’incremento costante dei pazienti, le forze dell’ordine intensificano i controlli sul territorio per bloccare la vendita di prodotti potenzialmente infetti. Epatite A Napoli ricoveri Cotugno: la situazione resta sotto stretta osservazione medica mentre scattano i primi sequestri di molluschi senza tracciabilità.
- Nuovi casi di epatite A a Napoli
- Scatta il piano vaccinale
- Il sequestro di vongole a Torre del Greco
- Le ordinanze del sindaco Manfredi
Nuovi casi di epatite A a Napoli
Come riportato da Napoli Today, la pressione sulle strutture ospedaliere napoletane non accenna a diminuire nelle ultime ore.
Al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive, sono stati registrati 8 nuovi casi di epatite A entro le ore 13.00 di oggi.
Attualmente, i pazienti ricoverati nei reparti di degenza del presidio sono 54, segnando un incremento di una unità rispetto al giorno precedente.
Le condizioni cliniche dei degenti sono definite stabili, ma il monitoraggio resta costante per adeguare la disponibilità dei posti letto all’andamento del fenomeno.
Scatta il piano vaccinale
Per contrastare la diffusione del virus, la Regione Campania ha avviato l’acquisto di nuove partite di vaccini contro l’HAV.
L’offerta vaccinale gratuita è stata potenziata per le categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari e della filiera alimentare, oltre alla popolazione pediatrica.
I sanitari confidano che il rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte dei cittadini, unito alle misure restrittive, possa presto contenere l’aumento dei contagi.
Il sequestro di vongole a Torre del Greco
Parallelamente all’aspetto clinico, proseguono senza sosta le attività di prevenzione condotte dalle forze dell’ordine lungo la costa napoletana.
I carabinieri di Torre del Greco hanno denunciato un uomo di 73 anni sorpreso a trasportare prodotti ittici pericolosi.
In auto sono stati rinvenuti circa 25 kg di vongole veraci destinate alla vendita, ma completamente prive di documentazione sulla tracciabilità.
L’intero quantitativo di molluschi è stato sottoposto a sequestro immediato e sarà distrutto per evitare che finisca sulle tavole dei consumatori.
La condotta accertata viola pesantemente l’ordinanza sindacale emanata per contenere il rischio di contagio da epatite A nel Napoletano.
Le ordinanze del sindaco Manfredi
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in qualità di autorità sanitaria cittadina, ha firmato ordinanze restrittive che hanno portato alla chiusura di diversi banchi di vendita.
Il settore ittico sta subendo un durissimo colpo economico proprio a ridosso delle festività pasquali, con un crollo verticale delle vendite in tutta la provincia.
Le autorità invitano alla massima prudenza, ribadendo che solo la cottura prolungata degli alimenti può neutralizzare efficacemente il rischio di infezione virale.