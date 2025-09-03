Nuovi casi di West Nile in Italia a Brescia e Oristano, 75enne in neurorianimazione in condizioni critiche

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Registrati due nuovi casi di West Nile in Italia. Uno riguarda un paziente 75enne ricoverato in condizioni gravi agli Spedali Civili di Brescia, l’altro è stato registrato ad Oristano dove al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino si è presentato un 71enne con sintomi del virus. L’uomo è poi stato dimesso. Il suo caso, a differenza di quello bresciano, è meno grave.

West Nile, paziente grave a Brescia: sintomi di carattere neurologico

Nella serata di martedì 2 settembre agli Spedali Civili di Brescia è stato riscontrato un caso di virus West Nile su un paziente di 75 anni. L’uomo non è residente in zona.

Il 75enne, già affetto da altre patologie, presentava sintomi di carattere neurologico. Non appena è stato preso in cura del personale sanitario è stato immediatamente sottoposto a terapia antivirale.

Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, come reso noto dall’Asst in una nota.

L’azienda socio-sanitaria territoriale bresciana ha sottolineato che la West Nile Disease (Wnd), comunemente nota anche come Febbre del Nilo, è presente in Lombardia da diversi anni ed ormai è ritenuta endemica.

Il caso di Oristano

Nelle scorse ore è stato registrato un caso di Febbre del Nilo anche a Oristano. Un 71enne sardo è risultato positivo al virus. L’uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino con alcuni sintomi. Successivamente è stato dimesso ed ha potuto far ritorno nella propria abitazione.

Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha subito messo in campo tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dell’uomo per permettere una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

L’Asl provinciale ha spiegato che l’ultimo caso di West Nile è il quindicesimo diagnosticato durante l’anno in corso nella provincia di Oristano

La situazione delle ultime settimane, 14 persone positive

Nelle scorse settimane sono risultate positive al virus 14 persone: tre ultrasettantenni, sette ultrasessantenni, un ultraquarantenne, due ultraottantenni e un ultranovantenne.

Di questi contagiati, undici si trovano ancora ricoverati, mentre tre hanno potuto lasciare gli ospedali e far ritorno nelle loro case.