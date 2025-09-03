Nuovi casi di West Nile in Italia a Brescia e Oristano, 75enne in neurorianimazione in condizioni critiche
Nuovi casi di West Nile, a Brescia un paziente 75enne ricoverato agli Spedali Civili in condizioni gravi
Registrati due nuovi casi di West Nile in Italia. Uno riguarda un paziente 75enne ricoverato in condizioni gravi agli Spedali Civili di Brescia, l’altro è stato registrato ad Oristano dove al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino si è presentato un 71enne con sintomi del virus. L’uomo è poi stato dimesso. Il suo caso, a differenza di quello bresciano, è meno grave.
- West Nile, paziente grave a Brescia: sintomi di carattere neurologico
- Il caso di Oristano
- La situazione delle ultime settimane, 14 persone positive
West Nile, paziente grave a Brescia: sintomi di carattere neurologico
Nella serata di martedì 2 settembre agli Spedali Civili di Brescia è stato riscontrato un caso di virus West Nile su un paziente di 75 anni. L’uomo non è residente in zona.
Il 75enne, già affetto da altre patologie, presentava sintomi di carattere neurologico. Non appena è stato preso in cura del personale sanitario è stato immediatamente sottoposto a terapia antivirale.
Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, come reso noto dall’Asst in una nota.
L’azienda socio-sanitaria territoriale bresciana ha sottolineato che la West Nile Disease (Wnd), comunemente nota anche come Febbre del Nilo, è presente in Lombardia da diversi anni ed ormai è ritenuta endemica.
Il caso di Oristano
Nelle scorse ore è stato registrato un caso di Febbre del Nilo anche a Oristano. Un 71enne sardo è risultato positivo al virus. L’uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino con alcuni sintomi. Successivamente è stato dimesso ed ha potuto far ritorno nella propria abitazione.
Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha subito messo in campo tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dell’uomo per permettere una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.
L’Asl provinciale ha spiegato che l’ultimo caso di West Nile è il quindicesimo diagnosticato durante l’anno in corso nella provincia di Oristano
La situazione delle ultime settimane, 14 persone positive
Nelle scorse settimane sono risultate positive al virus 14 persone: tre ultrasettantenni, sette ultrasessantenni, un ultraquarantenne, due ultraottantenni e un ultranovantenne.
Di questi contagiati, undici si trovano ancora ricoverati, mentre tre hanno potuto lasciare gli ospedali e far ritorno nelle loro case.