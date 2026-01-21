Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dall’Eremo della Quisquina, immerso nell’entroterra agrigentino in una foresta di querce secolari sui Monti Sicani, all’Asilo Sant’Elia, capolavoro dell’architettura moderna progettato nel 1937 da Giuseppe Terragni nell’allora quartiere operaio di Como; dal borgo di Nidastore al piccolo Museo Filippa di Rimella. Sono alcuni dei venti progetti in undici regioni da nord a sud, selezionati attraverso il bando legato alla XII edizione del censimento I Luoghi del Cuore che riceveranno un contributo economico dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo: 700mila euro in totale, la cifra più alta mai stanziata a sostegno del programma, che andranno a beneficio di luoghi poco noti o poco valorizzati, spesso a rischio, che incarnano e raccontano la nostra civiltà, l’identità italiana, la memoria collettiva e costituiscono un patrimonio di storia, arte e natura. A comunicarlo è Federica Armiraglio, Responsabile Fai Censimento “I Luoghi del Cuore”.